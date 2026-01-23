Yohanna Beato es la gran ganadora del Live Extendido “El último se la queda»

La Mocana Yohanna Beato se convirtió en la gran ganadora del primer “Live Extendido” de Alofoke, luego de que su último competidor, Cristian Castro “La Gerencia”, retirara la mano del vehículo en el momento decisivo. Tras horas extremas de resistencia, cansancio físico y presión emocional, el proyecto cerró con un final cargado de emoción que quedará marcado en la historia del entretenimiento digital dominicano.

Desde el inicio de la competencia, Yohanna fue una de las favoritas del público, no solo por su fortaleza, sino por la historia que llevaba consigo. Sin embargo, al escuchar su nombre como ganadora, confesó que jamás imaginó que sería ella quien lograría mantenerse hasta el final. “Nunca pensé que, viendo tanta gente fuerte, yo iba a ganar esta competencia. Me siento feliz, sobre todo porque gané de la forma en que pasó”, expresó con la voz entrecortada por la emoción.

La creadora de contenido también tuvo palabras de respeto y admiración para su rival final. Yohanna destacó la entrega y la disciplina de “La Gerencia”, reconociendo que llegar a ese punto fue una batalla mental y física para ambos. Ese gesto reforzó el espíritu de compañerismo que, pese a la dureza del reto, se mantuvo vivo hasta el último segundo del live.

Más allá del premio, la victoria de Yohanna Beato simboliza un triunfo de la inclusión y la resiliencia. Tras perder una mano en un accidente de tránsito, su participación fue una prueba contundente de que las limitaciones físicas no definen el valor ni la capacidad de una persona. Durante todo el “Live Extendido”, Yohanna demostró que la voluntad, la disciplina y la fe pueden ser más fuertes que cualquier adversidad.

El proyecto ideado por Santiago Matías volvió a marcar un precedente al abrir espacio a personas de todo tipo, sin distinción de clase social, origen o discapacidad.

Así, el primer “Live Extendido” de Alofoke no solo coronó a una ganadora de una jeepeta del año, valorada en más de 3 millones de pesos, sino que dejó una lección profunda al país: cuando se rompen barreras y se apuesta por la diversidad, nacen historias que inspiran, transforman y hacen creer que sí se puede. Yohanna Beato no solo ganó una competencia, ganó el corazón de todo un público.

Fuente: Los Mocanos