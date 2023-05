Zoila Luna sobre caso Dotolcito: «No puedes comparar la pérdida de un hijo que murió, con un hijo que perdió la libertad»

La psicóloga Zoila Luna explicó este jueves la diferencia de sentimientos que pueden estar viviendo las familias del joven Joshua Omar Fernández, quien murió el pasado 16 de abril en un atraco y Wesly Vincent Carmona (El Dotolcito), el cual le fue dictado un año de prisión preventiva.

«No es comparable la dimensión del drama… Tú no puedes comparar el drama de la pérdida de un hijo joven, de muerte trágica, súbita, violenta, con un hijo que perdió la libertad o un hijo que vaya preso porque haya tomado malas decisiones», señaló.

El Dotolcito

«Son dos dramas y tremendos dramas. Uno no es equiparable con el otro. De manera que, no es válido que tú digas, pero ‘tú no estás viendo lo que ha pasado con el que está muerto, que la mamá no va a poder ir a verlo’. Esta señora, según pude leer, ha perdido a su esposo 8 meses antes y es una mujer de una calidad humana que fue capaz de decir, yo recibo al Dotol Nastra«, añadió.

Recomendó que la señora Bertina Decena Berroa, madre de joven Joshua Omar Fernández, que busque ayuda profesional, ya que de esta situación no se sale sola.

«Esto va a detonar una serie de emociones que es parte del proceso natural del duelo», añadió, y aseguró que en estos momentos, la madre esá en proceso de un bloqueo emocional.

Joshua Omar Fernández

La relación padre- hijo

La también comunicadora manifestó que si un padre es amigo de su hijo, lo perdió como padre.

¨No se trata de irse a los extremos… usted no puede ser amigo de sus hijos porque es que el rol suyo en la vida de un hijo es el de padre, es el de madre, no es de cachanchán, no es de pana¨, explicó.

¨Usted no puede andar por la vida pretendiendo ser pana de sus hijos¨, añadió.

Asimismo, apuntó que un hijo necesita que se le ponga límites y restricciones pero también que sean conscientes de las consecuencias de sus actos.

“Particularmente mis hijas y te hablo como madre, bien es cierto que tuvieron muchos sí, pero tuvieron muchos no” manifestó Zoila.

Zoila Luna

Pero enfatizó que los padres no se pueden echar la culpa de las acciones de sus hijos mayores.

Sobre las malas juntiñas con demás personas señaló que aunque se¨ crie con la mejor voluntad, haciendo uso de las mejores herramientas posibles, no se puede olvidar que cuando tú colocas tu hijo fuera de tu casa, el entorno está ahí”.

Hizo un llamado a los padres para que tengan pendiente que los niños no sólo necesitan cosas materiales, también necesita un padre que los direccione en la vida.

“Tu hijo no quiere cosas materiales, tu hijo quiere tu presencia, tu hijo quiere tu compañía, tu hijo quiere tu guía, pero también tu hijo quiere que tú le digas que no” apuntó Zoila.

