Adocco ve «similitud» con Senasa en contratos de excepción de sistema hospitalario público

La Alianza Dominicana contra la Corrupción (Adocco) destacó la «falta de transparencia» en el modelo de contratación en los apartados del sistema hospitalario público de diálisis peritoneal domiciliaria y nutrición clínica especializada, mediante procesos de excepción, en la gestión del doctor Mario Lama desde agosto de 2020, e indicó que tiene «similitudes» con el caso Senasa.

Estos programas fueron contratados «mediante procesos de excepción por exclusividad», a través de adjudicaciones sucesivas, de las que fueron beneficiadas las empresas: MACROTECH FARMACÉUTICA, S.R.L., HOSPIFAR, S.R.L. y el CENTRO INTEGRAL DE MEDICINA RENAL (CIMER), indicó Adocco en un comunicado.

El monto para la diálisis peritoneal domiciliaria supera los 7,000 millones de pesos desde 2020, en un programa que «se presentó como un servicio continuo con alcance inicial para unos 900 a 1,000 pacientes, sin que exista, información pública consolidada que permita verificar cuántos reciben el servicio efectivamente dentro de la red hospitalaria pública».

En el caso de la nutrición clínica, Adocco indicó que se reportaron contrataciones acumuladas superiores a 4,400 millones de pesos, con un proceso adicional en curso que sumaría otros 1,080 millones.

Solo en noviembre del 2020, se produjo una adjudicación por el orden de 1,416 millones de pesos para diálisis peritoneal domiciliaria y una adjudicación en diciembre del mismo año por la suma 732 millones para nutrición parenteral y enteral, señaló la organización anticorrupción.

Para Adocco, «al igual que en Senasa, el exdirector del Servicio Nacional de Salud, aprovechando la demanda de servicios de los usuarios del sistema de salud pública, se montó un esquema para defraudar al Estado dominicano por ser estos servicios de difícil auditoría».

Adocco llegó a esta conclusión «por el predominio de procesos de excepción por exclusividad y las adjudicaciones sucesivas a los mismos proveedores, limitando la competencia en ambos rubros».

Este «festival» contempló dos tercios del gasto público en diálisis peritoneal y nutrición clínica desde 2020, «concentrado literalmente, en un solo proveedor».

Estas prácticas se realizaban, según Adocco, » bajo esquemas de exclusividad, representando gasto creciente sin trazabilidad clínica, invirtiendo miles de millones sin indicadores públicos de resultado» por lo que se producía una «concentración del mercado de diálisis y nutrición clínica» que «quedan en manos de pocos suplidores, bajo exclusividad reiterada «.

Además de ello, se habrían producido servicios con alcance precario en hospitales.

La organización denunció que «la diálisis peritoneal está cerrada para nuevos pacientes en la red pública, pese a estar contratada» y que se produce una «derivación sistemática al sector privado».

Adocco consideró por ello un «paralelismo como un ‘nuevo Senasa’ un renglón costoso, opaco, con lógica financiera fuerte y control público débil» y una «falla de priorización sanitaria».

«Estamos en presencia de un caso con mucha similitud con lo ocurrido en el Seguro Nacional de Salud, donde se aprovechó la cartera de afiliados del régimen subsidiado, para montar un esquema de contrataciones bajo la modalidad de exclusividad por excepción, donde se incluyeron rubros que no estaban contemplados en esa canasta», indicó la organización.

Fuente: Z Digital