AFP Popular reafirmó su compromiso con el desarrollo económico sostenible y el fortalecimiento del sistema previsional Doninicano*

En el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, La AFP Popular formó parte de los espacios de diálogo e intercambio desarrollados durante este encuentro internacional, vinculados al análisis del entorno económico y al sistema previsional dominicano.

La delegación de la entidad estuvo encabezada por Luis José A. Jiménez, vicepresidente ejecutivo y gerente general de AFP Popular, junto a Ana Idalia Grullón, Manuel Pozo y José Mármol, miembros del Consejo de Administración. Durante la agenda desarrollada, AFP Popular compartió escenario con representantes del sector público y privado, entre ellos el superintendente de Pensiones de la República Dominicana, Francisco Torres.

La participación de la institución en FITUR 2026 se enmarca dentro de su presencia en espacios internacionales de intercambio institucional, donde se abordan temas relacionados con el desarrollo económico y los retos del sistema previsional en un contexto global.