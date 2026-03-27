Antigua Orden convoca marcha en SFM tras anciana ser golpeada presuntamente por haitianos

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SANTO DOMINGO.– El líder de la Antigua Orden Dominicana (AOD), Angelo Vásquez, informó este viernes que realizará una marcha pacífica mañana sábado en la comunidad de Cuaba Rivas, San Francisco de Macorís, en demanda de justicia para una envejeciente de 86 años de edad que fue golpeada brutalmente, supuestamente por haitianos.

“El punto de encuentro es el play de El Cercado a partir de las 1:00 p. m. Ya coordinamos con la familia, la comunidad y las autoridades de la zona. La gente demanda más seguridad ”, dijo en una entrevista exclusiva para el programa El Show del Mediodía.

Vásquez calificó como lamentable los abusos cometidos por extranjeros del vecino país que, según denuncias, violentan a dominicanos en diferentes comunidades del país.

“Es increíble el abuso. Vimos cómo en Friuza un haitiano abusó sexualmente de una niña y en Dajabón que un grupo de esas personas mataron a toda una familia; hace casi tres años de ese caso y todavía no ha pasado nada. Este es el momento de actuar. No podemos permitir que esos crímenes sigan pasando”, sostuvo.

Sobre la señora agredida

Una señora identificada como Felicia Rodríguez denunció el pasado lunes que fue golpeada por haitianos, quienes además intentaron incendiar su vivienda.

Según reportes preliminares, la envejeciente fue atacada en su residencia por dos haitianos aún no identificados, quienes presuntamente irrumpieron de forma violenta, golpeándola para exigirle dinero.

Rodríguez relató que intentaron prenderle fuego a su vivienda mientras ella se encontraba en un estado de pérdida de la consciencia tras la golpiza.

En cuanto al hecho, una vecina que acostumbra a visitarla dio la voz de alerta tras enviar a sus hijas a la casa de la anciana, al no poder asistir ella misma esa mañana.

Narran que las menores encontraron a la señora tirada en el suelo, en condiciones críticas.

«Las niñas vinieron gritando: “¡Venga, mamá, que la doña se está muriendo!”», expresó la mujer, quien confirmó haber encontrado una ventana quemada y una olla en el suelo.

Un contingente policial se trasladó a la comunidad de Cuaba Arriba para realizar el levantamiento de evidencias en la escena.

Durante el operativo, los agentes y periodistas observaron rastros de quemaduras en el interior de la casa y en los utensilios de cocina, así como manchas de sangre.

La anciana permanece recibiendo atenciones médicas en un centro de salud de San Francisco de Macorís, donde su estado es reservado debido a la gravedad de los golpes que recibió.

Fuente: El Nuevo Diario