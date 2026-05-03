Anuncian «Gonzalo está de vuelta” al ruedo político hacia el 2028
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RESUMEN
Tras más de seis años, Gonzalo Castillo retomó durante todo el fin de semana el contacto directo con la gente al recorrer las comunidades de La Cuaba, La Piña y Pedro Brand, donde visitó hogares y escuchó de primera mano las necesidades de las familias.
En cada encuentro, reiteró su compromiso social y envió un mensaje claro de cercanía y esperanza, exhortando a la población a mantener la fe y la confianza en que está de vuelta para trabajar junto a ellos».
Castillo ha iniciado su periplo en la geografía nacional, formalmente, al escenario político desde este 2026 con miras a la candidatura presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para el 2028.
Trayectoria
La trayectoria política de Gonzalo Castillo Terrero, empresario y político dominicano, se ha desarrollado principalmente dentro del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), donde ha ocupado altos cargos ejecutivos y fue candidato presidencial.
Gestión Gubernamental
Ministro de Obras Públicas: fue designado Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones en 2012 por el presidente Danilo Medina, cargo que ocupó hasta 2019.
Hitos en el ministerio: durante su gestión, impulsó la creación de la Asistencia Vial en las autopistas del país y el fideicomiso RD Vial para el mantenimiento de carreteras y gestión de peajes.
FUENTE: PANORAMA DO.