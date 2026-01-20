BHD realizó la tercera edición de su foro de turismo e inversión en Fitur 2026

“En el Banco BHD lo tenemos muy claro: donde quiera que existan oportunidades y espacios para promover lo nuestro, ahí estaremos presentes. Hace décadas que decidimos ser un ente activo para impulsar proyectos que fortalecen a toda la cadena de valor del turismo en nuestro país”, afirmó Steven Puig, presidente del BHD, al ofrecer la bienvenida al foro.

Durante el desarrollo de la actividad, los expertos ofrecieron su visión global sobre el posicionamiento y oportunidades del Caribe como destino, explicaron las principales tendencias que marcará el turismo caribeño en los próximos diez años y describieron los patrones de comportamiento del viajero internacional y sus expectativas en cuanto a un destino turístico.

Asimismo, abordaron el enfoque del capital global en turismo y sobre el potencial de las inversiones, señalaron la posibilidad de crecimiento del Caribe, detallaron los nuevos motores de crecimiento turístico para la región caribeña, más allá de los destinos tradicionales, y disertaron sobre la evolución del turismo y el turismo multipropósito en el Caribe.

“Queremos que estos conocimientos se queden grabados, que generen más debate y un interés constante en crecer como industria y como país. Para BHD es prioridad dar continuidad a las conversaciones iniciadas en esta actividad anual.

Por eso anunciamos la Declaración de Madrid del III Foro BHD de Turismo e Inversión, una recopilación de conclusiones de los expertos expositores que facilitaremos a nuestros invitados”, aseguró Guillermo Méndez, vicepresidente ejecutivo de Banca Corporativa y Empresarial.

Trayectoria institucional del Foro BHD de Turismo e Inversión

La primera edición del Foro BHD de Turismo e Inversión fue en 2024 y se presentó el tema “Turismo sostenible. Situación actual, perspectiva, mitigantes y mejores prácticas”. La segunda, en 2025, trató sobre oportunidades del ecosistema económico del turismo en República Dominicana.

El III Foro BHD de Turismo e Inversión se realizó en Madrid, España, el martes 20 de enero de 2026. Es el único evento dominicano en el marco de Fitur que aporta contenido especializado sobre el sector.

Esta actividad, que se realiza en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, contó con la ponencia de los expertos Jacqueline Mora, viceministra del Ministerio de Turismo de República Dominicana; Salim Arkuch, vicepresidente y director general para Latinoamérica y el Caribe de Expedia Group; Christopher Imbsen, vicepresidente de Políticas Públicas de World Travel & Tourism Council (WTTC); Antonio Fungairino, director de Desarrollo de Hyatt Inclusive Collection, y Alejandro Cambiaso, fundador y presidente de la Asociación Dominicana de Turismo de la Salud.

Al III Foro BHD de Turismo e Inversión asistieron el ministro de Turismo, David Collado; el embajador de la República Dominicana ante el Reino de España, Tony Raful; otros funcionarios dominicanos, representantes del sector turístico dominicano y actores del ecosistema del turismo internacional. El evento fue presidido por Steven Puig, presidente del Banco BHD.

Fuente: el Nuevo Diario