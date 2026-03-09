Bloquean carretera Barahona-Bahoruco en protesta por tandas de apagones

Residentes de la comunidad de Los Robles, en Tamayo, protestaron este lunes en contra de los apagones.

Los manifestantes bloquearon la carretera que comunica las provincias Barahona y Bahoruco, donde incendiaron neumáticos y colocaron diversos obstáculos en la vía, lo que provocó la interrupción del tránsito vehicular en ambos sentidos.

Los comunitarios responsabilizan de la situación a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur), a la que exigen soluciones ante las fallas que, aseguran, provocan constantes interrupciones en el servicio energético.

Según expresaron, los cortes eléctricos generan preocupación entre los residentes, sobre todo en momentos en que las altas temperaturas comienzan a sentirse con mayor intensidad en la región.

Además de los apagones, los residentes se quejaron por lo que califican como una facturación elevada del servicio eléctrico, que, según dijeron, no se corresponde con la cantidad de horas de energía que reciben en sus hogares.

Los manifestantes consideran desproporcionado el cobro por un servicio que, afirman, se caracteriza por prolongadas interrupciones, ya que los cortes en el suministro eléctrico a esta localidad.

Esta es la segunda ocasión en que comunitarios de Los Robles salen a la carretera para protestar por los cortes eléctricos, lo que vuelve a afectar la circulación en la vía que conecta ambas provincias y la zona cañera.

La situación también generó inconvenientes a trabajadores del Consorcio Azucarero Central (CAC), quienes se desplazan desde el Ingenio Barahona hacia sus labores operativas y de campo, y que este lunes enfrentaron dificultades para llegar a tiempo a sus puestos de trabajo.

Los comunitarios advirtieron que continuarán realizando manifestaciones hasta que la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur normalice el servicio eléctrico en la localidad.

Asimismo, responsabilizan a Edesur de cualquier situación violenta que ocurra durante futuras protestas, en caso de que intervengan agentes de la Policía Nacional.

Fuente: Listín Diario