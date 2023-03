Caso Calamar: Yeni Berenice habría solicitado se interponga garantía económica a Ángel Lockward

La procuradora adjunta, Yeni Berenice Reynoso, habría solicitado pago de garantía económica de 7 millones de pesos al abogado Ángel Lockward, y no 18 meses de prisión preventiva como había solicitado para todos los encartados en la operación Calamar.

La información fue ofrecida por el jurista Félix Portes, quien afirmó además que, en medio de la audiencia, Ángel Lockward dijo haber sido víctima de lo que se le acusa y señaló a varias personas, incluido el excandidato a la presidencia de la República, Gonzalo Castillo.

Haciendo uso de su derecho a la defensa material, Lockward declaró ante el Tribunal que el dinero que habrá apartado fue para la campaña presidencial de Gonzalo, y se puso a la orden de las autoridades.

Se recuerda que antes de ser arrestado, Lockward se desligó de la imputación de lavado de activo y dijo que no le dio dinero al excandidato del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

“Yo no he lavado activo porque y el dinero que a mí me pagaron lo tengo y no he cometido delito que tenga un requerimiento previo para lavado de activo. Yo no le di dinero al Penco para que vayamos estando claros, ustedes saben que yo me opuse al PLD durante ocho años, y apoyé al presidente Abinader, de manera que si a alguien le di de mi dinero limpio, fue al presidente Abinader”, expresó Lockward al presentarse ante la Procuraduría General de la República, donde quedó detenido.

Fuente: El Pregonero