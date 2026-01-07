CEO de Turismo y Atracciones participará en FITUR 2026 en Madrid para promocionar la feria TyA 2026 en Samaná

Madrid/ Santo Domingo.– El CEO de la feria turística Turismo y Atracciones (TyA), Kelvin Faña, participará en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, que se celebrará del 21 al 25 de enero en IFEMA MADRID, teniendo a México como país socio, en reconocimiento a su posicionamiento como potencia turística global.

Faña asistirá a FITUR con el objetivo de conectar posibles inversionistas, turoperadores internacionales y aliados estratégicos interesados en participar en la tercera edición de la feria Turismo y Atracciones Samaná 2026, a celebrarse del 13 al 15 de marzo en el Hacienda Samaná Bay Hotel & Residences, en la provincia de Samaná.

La presencia del CEO de TyA en FITUR forma parte de una estrategia integral de promoción internacional para impulsar a Samaná como un destino de innovación, competitividad y sostenibilidad turística dentro de la oferta de la República Dominicana, así como para atraer nuevas inversiones y ampliar la llegada de operadores turísticos al evento.

Durante su estadía en España, el Foro DoMadrid, que dirige Frank Segura, otorgará un reconocimiento especial al periodista Kelvin Ortiz Faña, director ejecutivo de El Pregonero RD, en el marco de la segunda edición del Festival Gastronómico Dominicano “RD Exquisita”, que se celebrará del 17 al 20 de enero de 2026 en la capital española.

El reconocimiento al también presidente de la Fundación del Círculo de Medios Digitales (FUCIMDRES) y CEO de la feria Turismo y Atracciones TyA será entregado durante la Gala Empresarial, pautada para el lunes 19 de enero de 2026, a las 7:00 de la noche.

Frank Segura, presidente del Festival RD Exquisita y del Foro DoMadrid, destacó que esta distinción honra la trayectoria de Kelvin Ortiz Faña en el periodismo dominicano, así como su “invaluable aporte a la visibilización de la cultura, el turismo y los valores de la República Dominicana en los medios de comunicación”.