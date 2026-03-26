Ciudadana denuncia presunto maltrato y falta de atención en hospital de Bonao

Una ciudadana denunció a través de un video la presunta falta de atención médica y el trato inadecuado que recibió al acudir por una emergencia al Hospital Pedro Emilio de Marchena, en el municipio de Bonao. Según el testimonio, el personal de turno se encontraba distraído con dispositivos móviles al momento de su llegada.

La denunciante señaló directamente a la doctora Clara Lachapelle, indicando que, a pesar de manifestar que se sentía en un estado de salud crítico, no recibió la asistencia inmediata requerida. De acuerdo con el relato, la situación derivó en un altercado verbal ante la supuesta negativa del personal de salud de proceder con el registro y la atención.

La usuaria calificó la experiencia como crítica, argumentando que este tipo de conductas afectan la salud mental y física de quienes buscan asistencia médica. En su declaración, enfatizó que el centro hospitalario suele destacar por su orden y limpieza, pero lamentó que el comportamiento del personal de turno empañe la labor de otros profesionales.

El video ha generado diversas reacciones en las plataformas digitales, donde la ciudadana invitó a otros usuarios a compartir sus experiencias en dicho centro de salud. Se espera que la dirección del hospital o las autoridades regionales de salud emitan un comunicado sobre este incidente para aclarar los protocolos de atención en el área de emergencias.