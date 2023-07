Comerciante haitiano plantea colocar traductores y militares no racistas en mercados RD-Haití

Send an email

Un comerciante y transportista haitiano planteó que sería conveniente que en los mercados binacionales en la frontera República Dominicana y Haití, se coloquen traductores a los fines de hacer más fluida la comunicación y el intercambio comercial entre las dos naciones.

Jerry Mourra explicó que muchos haitianos que acuden a los mercados binacionales no hablan español o lo hacen muy poco y entonces se dificulta la comunicación y el entendimiento. Igual dice que comerciantes dominicanos no hablan creole.

“Muchos haitianos no saben hablar español; yo hablo español, pero hay palabras que no entiendo, entonces, cuando militares te hablan muy rápido, no puedes entender el español”, sostuvo Mourra.

También consideró bueno que los militares dominicanos se desempeñen con un trato más amable.

“Creo que las autoridades tienen que poner militares que no sean racistas, porque eso siempre va a causar problema. Es mejor poner militares pacíficos, que pueden hablar bien con la gente”, sostuvo.

Opinó que si todos respetan las normas, el intercambio comercial sería más fluido y generaría más beneficio para comerciantes y consumidores de ambos lados.

Estima que con mayor respeto a los clientes y comerciantes haitianos y mejor trato de los militares dominicanos, no habría ningún inconveniente, desacuerdo o maltrato.

Fuente: N Digital