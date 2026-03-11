Comunitarios denuncian abandono de calles del sector Colinas del Arroyo II, avenida Jacobo Majluta
Según relatan, el sector lleva años solicitando que las autoridades realicen un levantamiento e inspección para intervenir las calles, pero hasta el momento no se han producido mejoras en la zona.
Entre los puntos más críticos mencionaron la entrada principal del sector, donde aseguran que hay poca iluminación, numerosos hoyos y acumulación de agua cuando llueve, además de aceras deterioradas y llenas de plantas y basura.
Asimismo, denunciaron que la entrada lateral presenta un hundimiento progresivo en uno de sus tramos, carece de iluminación y puede quedar bloqueada cuando la cañada cercana se desborda durante las lluvias.
En cuanto a la calle Diana, principal vía del sector, los residentes afirman que se encuentra llena de hoyos, con escasa iluminación, sin canaletas y con grandes charcos de lodo que dificultan el tránsito.
Los comunitarios aseguran que han realizado múltiples denuncias y reclamos a través de medios de comunicación y organizaciones comunitarias, sin que hasta el momento se hayan producido soluciones.
Fuente: N Digital
