Protestas Sociales

Comunitarios denuncian abandono de calles del sector Colinas del Arroyo II, avenida Jacobo Majluta

Residentes del sector Colinas del Arroyo 2, en la avenida Jacobo Majluta, Santo Domingo Norte, denunciaron el deterioro de las dos vías de acceso y de su calle principal, situación que, según afirman, afecta diariamente a cientos de familias que viven en la zona.

Los comunitarios aseguran que el estado de las calles empeora cada día, provocando dificultades para el tránsito vehicular y peatonal. Señalan que los hoyos, la falta de aceras y la escasa iluminación convierten el lugar en un espacio peligroso, especialmente durante la noche.

De acuerdo con los denunciantes, el deterioro de las vías está provocando daños constantes a los vehículos y, además, favorece la presencia de delincuentes. Indican que en muchos tramos ni siquiera es posible caminar debido a la ausencia de aceras y al mal estado del terreno.

Los residentes también explicaron que la acumulación de agua en los hoyos genera humedad constante, lo que provoca la proliferación de insectos, especialmente cuando llueve.

Según relatan, el sector lleva años solicitando que las autoridades realicen un levantamiento e inspección para intervenir las calles, pero hasta el momento no se han producido mejoras en la zona.

Entre los puntos más críticos mencionaron la entrada principal del sector, donde aseguran que hay poca iluminación, numerosos hoyos y acumulación de agua cuando llueve, además de aceras deterioradas y llenas de plantas y basura.

Asimismo, denunciaron que la entrada lateral presenta un hundimiento progresivo en uno de sus tramos, carece de iluminación y puede quedar bloqueada cuando la cañada cercana se desborda durante las lluvias.

En cuanto a la calle Diana, principal vía del sector, los residentes afirman que se encuentra llena de hoyos, con escasa iluminación, sin canaletas y con grandes charcos de lodo que dificultan el tránsito.

Los comunitarios aseguran que han realizado múltiples denuncias y reclamos a través de medios de comunicación y organizaciones comunitarias, sin que hasta el momento se hayan producido soluciones.

Fuente: N Digital

