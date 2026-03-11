Comunitarios denuncian abandono de calles del sector Colinas del Arroyo II, avenida Jacobo Majluta

Residentes del sector Colinas del Arroyo 2, en la avenida Jacobo Majluta, Santo Domingo Norte, denunciaron el deterioro de las dos vías de acceso y de su calle principal, situación que, según afirman, afecta diariamente a cientos de familias que viven en la zona.

Los comunitarios aseguran que el estado de las calles empeora cada día, provocando dificultades para el tránsito vehicular y peatonal. Señalan que los hoyos, la falta de aceras y la escasa iluminación convierten el lugar en un espacio peligroso, especialmente durante la noche.

De acuerdo con los denunciantes, el deterioro de las vías está provocando daños constantes a los vehículos y, además, favorece la presencia de delincuentes. Indican que en muchos tramos ni siquiera es posible caminar debido a la ausencia de aceras y al mal estado del terreno.

Los residentes también explicaron que la acumulación de agua en los hoyos genera humedad constante, lo que provoca la proliferación de insectos, especialmente cuando llueve.