Danilo sobre apagón general: Afecta la producción nacional y ofrece una mala imagen de RD

El expresidente de la República, Danilo Medina, invitó a las actuales autoridades del sector eléctrico a solucionar las problemáticas que han provocado dos apagones generales en los últimos tres meses.

“Si existen problemas por corregir, pues que los corrijan. Ya el primer apagón fue un aviso, lo que sorprende es que tan rápido se produjera otro apagón general”, agregó el también presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Lamentó la ocurrencia de dos apagones generales en el país en menos de tres meses y se mostró esperanzado de que el Gobierno pueda superar esa situación, que le genera una mala imagen a República Dominicana.

“Esos apagones lo que hacen es perjudicar la producción nacional y además ofrece una mala imagen de República Dominicana en el exterior, porque esa noticia se divulga en todo el mundo”, comentó Danilo Medina, respondiendo la inquietud de los comunicadores.

Medina señaló que espera que desde el Poder Ejecutivo puedan corregir la situación y evitar que se produzcan situaciones similares en el futuro cercano.

“Ojalá que esa situación se pueda resolver y que no se produzcan apagones tan continuos”, respondió el exmandatario a los periodistas que le abordaron la mañana de este miércoles en la Oficina Presidencial del PLD al concluir un encuentro realizado con el Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA).

El pasado lunes la República Dominicana sufrió las consecuencias de un apagón general producido por falla mayor en el Sistema Eléctrico Nacional (SENI), que inició con un disparo del interruptor de la línea de 138 kilovoltios (kV) Hainamosa -Villa Duarte.

La falla eléctrica empezó a las 10:50 de la mañana y no fue restablecida por completo hasta las primeras horas del martes.

Fuente: Listín Diario