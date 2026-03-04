!DE MIEDO1! Francia ofrece desplegar ‘disuasión nuclear’ por primera vez en toda Europa

El presidente Emmanuel Macron presenta una doctrina de «disuasión avanzada». Ya se han mantenido conversaciones exhaustivas con Alemania, Polonia, Países Bajos, Bélgica, Grecia y Suecia, y que estaban dispuestos a avanzar hacia una cooperación más estrecha. Las declaraciones de Macron se produjeron horas después de que un supuesto dron iraní impactó una base de la RAF británica en Chipre, en el primer ataque de este tipo en suelo europeo.

Emmanuel Macron declaró que Francia ha ofrecido por primera vez trasladar temporalmente parte de su disuasión nuclear a países europeos aliados, comprometiéndose a aumentar el tamaño del arsenal del país.

Presentó una nueva doctrina de «disuasión avanzada» que implicaría una mayor cooperación entre Francia y otros siete países europeos, entre ellos Alemania y Polonia.

El nuevo enfoque también permitirá la participación de los socios europeos en ejercicios o el despliegue de sus ejércitos convencionales en misiones de apoyo.

«Estamos entrando en un camino que yo llamo disuasión avanzada. Podría prever, según las circunstancias, el despliegue de elementos de nuestras fuerzas estratégicas en territorio aliado», declaró Macron. Esto podría incluir aviones de combate u otras armas que componen la disuasión nuclear de Francia, que podrían enviarse para realizar ejercicios, enviar advertencias a adversarios o responder a crisis.

En 2020, Macron invitó a otros países europeos a entablar un «diálogo estratégico» con Francia sobre disuasión nuclear, pero pocos países mostraron interés en ese momento.

La invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia y las dudas sobre el compromiso de EEUU con la defensa europea tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca el año pasado han provocado una urgente reconsideración en las capitales europeas.

Estos acontecimientos han llevado al presidente francés a detallar cómo la disuasión nuclear francesa podría ayudar a proteger al resto de Europa.

Francia afirmó que ya se habían mantenido conversaciones exhaustivas con Alemania, Polonia, Países Bajos, Bélgica, Grecia y Suecia, y que estaban dispuestos a avanzar hacia una cooperación más estrecha.

Con estos países, pronto se crearán comités conjuntos para trabajar en las nuevas iniciativas. Alemania declaró en un comunicado conjunto con Francia que los «primeros pasos concretos» comenzarían este año, incluyendo la participación alemana en ejercicios nucleares franceses y visitas a emplazamientos estratégicos.

Macron enfatizó que Francia había consultado y coordinado tanto con EEUU como con la OTAN, y que las medidas eran «perfectamente compatibles» con los sistemas existentes. Añadió que no alterarían la disuasión nuclear proporcionada por EEUU, el Reino Unido y la OTAN.

Al inicio de las conversaciones con los aliados, algunos expresaron su preocupación de que cualquier medida para ampliar el apoyo nuclear francés a Europa podría alienar a EEUU, que desde la década de 1950 ha tenido cazas y armas nucleares en cinco países europeos. Berlín, en particular, quería asegurarse de que nada socavaría el liderazgo estadounidense, pero París ha logrado disipar esos temores.

Macron enfatizó que los aspectos clave de la disuasión francesa sin toma de decisiones compartida y con autonomía absoluta para Francia se mantendrían sin cambios. No especificó cuántas ojivas nucleares adicionales desarrollaría París.

Sucesivos presidentes, desde Charles de Gaulle, han afirmado que la bomba francesa beneficia a Europa y es un elemento clave de la seguridad regional.

En 2020, Macron afirmó que «los intereses vitales de Francia a partir de ahora tienen una dimensión europea». Sin embargo, París nunca definió los términos, dejando abiertas las opciones del presidente y dejando a los adversarios en la incertidumbre sobre la esencia de la disuasión nuclear. El discurso del lunes proporcionó nuevos detalles, pero Macron reiteró que no habría garantías específicas ni límites definidos.

Francia posee el cuarto arsenal nuclear más grande del mundo, con unas 300 ojivas. Éstas pueden desplegarse desde cuatro submarinos, al menos uno de los cuales está constantemente en el mar, o ser lanzadas por aviones de combate Rafale. Las autoridades afirman que Francia utiliza alrededor del 13 por ciento de su presupuesto de defensa para el mantenimiento de su capacidad de disuasión nuclear.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, confirmó que Polonia está participando en las conversaciones con Francia y otros aliados. «Nos estamos armando junto con nuestros amigos para que nuestros enemigos nunca se atrevan a atacarnos», escribió en X.

Fuente: Acento.