Desmantelan red de falsificación en Villa Hermosa; ocupan más de 500 carnés policiales y militares

Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la División Provincial de Inteligencia (DINTEL), en coordinación con miembros de la Policía Preventiva y un representante del Ministerio Público, desmantelaron una presunta red de falsificación de documentos oficiales, durante un allanamiento realizado en el municipio Villa Hermosa, provincia La Romana.

En el operativo fue detenido Juan Isidro de la Cruz Frías, de 59 años, señalado como un reconocido falsificador, a quien se le ocuparon 538 carnés falsificados que usurpaban rangos y funciones de instituciones policiales, militares y otros organismos.

La intervención se llevó a cabo en una vivienda ubicada en el sector Villa Progreso, en cumplimiento de la orden de allanamiento número 2026-AJ0003729.

Durante la requisa, las autoridades incautaron indumentaria y objetos utilizados para la falsificación y suplantación de identidades, entre ellos: una gorra con rango de general, otras gorras de distintos rangos, uniformes y prendas con inscripciones del “Escuadrón Especial Nacional”, “Policía Comunitaria”, así como material logístico de la Academia de Bomberos y del Voluntariado Nacional.

Asimismo, fueron ocupados una chamarra de camuflaje militar, calcomanías (stickers), sellos del supuesto Escuadrón Especial, diez sellos de la denominada “Policía Ciudadana” del municipio Villa Hermosa, 20 banderas nacionales, gafetes de academias, cinco radios de comunicación, una caja de cartuchos calibre .38, un cartucho calibre 12, documentos de la “Fundación Escuadrón Especial”, un cartel con la leyenda “Escuadrón Especial Nacional Inc.” y tres cédulas de identidad a nombre del detenido.

El arrestado y todas las evidencias ocupadas fueron puestos a disposición del Ministerio Público, para los fines legales correspondientes.

