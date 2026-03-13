Detienen al comunicador Nelson Gutiérrez hasta pagar fianza en caso por presunta difamación a exdirector PN

El panorama legal del comunicador Nelson Gutiérrez se complicó este jueves tras la decisión de la jueza Patricia Padilla, del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. El tribunal dispuso que Gutiérrez permanezca bajo custodia hasta que haga efectivo el pago de una garantía económica de 500,000 pesos, en el marco de la querella por difamación e injuria interpuesta por el exdirector de la Policía Nacional, el mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta.

Además de la fianza, el tribunal impuso como medidas de coerción adicionales:

Impedimento de salida del país.

Presentación periódica ante las autoridades competentes.

Actualmente, el también director del Consejo Nacional de los Derechos Humanos (Conadehu) se encuentra en la carcelita del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva a la espera de completar el trámite financiero.

Detalles del expediente y otros implicados

En el mismo caso figura Joan René Santana (conocido como “El Francotirador”), a quien se le dictó presentación periódica los días 30 de cada mes. A ambos se les vincula con la violación de los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

El origen del conflicto: Acusaciones de irregularidades

La querella surge tras una serie de denuncias públicas realizadas por Gutiérrez. El comunicador sostiene que durante la gestión de Guzmán Peralta en la Digesett, se habrían «dilapidado» unos 441 millones de pesos.

Según los argumentos de la defensa del comunicador:

Informe de auditoría: Existiría un inventario solicitado por la propia Policía que supuestamente revela faltas graves en el manejo de cajas chicas y compras.

Falta de soportes: Gutiérrez alega que muchos pagos se realizaron sin agotar los procedimientos legales ni contar con la documentación requerida.

Llamado al Ministerio Público: El imputado insiste en que estas presuntas irregularidades, documentadas por una comisión de oficiales superiores, ameritan una investigación profunda por parte de la fiscalía.

El mayor general Guzmán Peralta figura en el proceso como víctima y actor civil. La siguiente etapa del caso será el inicio de la audiencia preliminar, donde se determinará si existen pruebas suficientes para enviar a los acusados a juicio de fondo.