Director de escuela en Puerto Plata que tiró libros pide disculpas

Send an email

El director de Centro Educativo Antera Mota ubicado en Puerto Plata, Amaurys de Jesús García Murray, se disculpó este martes por los libros que se botaron de ese centro y dijo que no hubo una intención dañina en la acción, tras el ministro de Educación, Ángel Hernández, ordenar una investigación por el hecho.

A través de una rueda de prensa, aclaró que la escuela ha estado inmersa en las últimas semanas en un proceso de remozamiento y limpieza general, «y hemos han estado botando materiales didácticos no útiles, así como también escombros».

«Lamentablemente la orden que se había dado en relación a los libros que iban a ser botados no fue acatada de la manera más adecuada, en el sentido que fueron incluidos materiales que no podían o no debían ser echados a la basura. Como les decía, la comisión que estuvo allá como director del centro asumimos toda responsabilidad, nos disculpamos públicamente por este hecho, lo lamentamos y sabemos que hemos dañado todo lo que es la comunidad educativa tanto local como a nivel nacional», explicó.

Continuó diciendo: «Pedimos disculpas en nombre del Centro Educativo Antera Mota, en nombre del equipo de gestión, y todo lo que es la comunidad educativa Antera Mota por este hecho. Quienes conocen la trayectoria nuestra de unos 30 años ya en educación saben cómo nos manejamos y que esto no fue un hecho causado así de manera medalaganaria para crear una situación, lamentamos que se haya dado y ya se dio, no podemos cambiarlo pero no fue de nuestra intención que esos librosllegaran a la basura».

La denuncia fue realizada por ciudadanos mediante un video el cual fue difundido en una información publicada por Diario Libre.

«Denuncia #f_hidalgo_supply_spa Mi gente miren esto escuela Antera Mota, Puerto Plata, en la calle Virginia Elena Ortea. Desde que terminó el año escolar botando cajas y más cajas de libros nuevos de todas las materias a la basura, esta es la 4ta vez que los veo así. Eso da pena, ahí va el dinero del 4 %», cita la publicación del portal Los Mocanos.

El Centro Educativo Antera Mota se manifestó al respecto y dijo que los libros tirados fueron de los años 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006 (cuando la escuela era básica) y los libros de media de los años 2006 al 2013.

Fuente: DL