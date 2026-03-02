Economía de República Dominicana crece 3.5 % en enero impulsada por construcción y turismo

Santo Domingo, 2 de marzo de 2026 (EFE).— La economía de la República Dominicana registró un crecimiento interanual de 3.5 % durante el mes de enero, impulsado principalmente por el dinamismo de los sectores construcción, manufactura local y turismo, informó este lunes el Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

De acuerdo con el organismo emisor, este resultado representa el ritmo de expansión económica más alto de los últimos diez meses, luego de que el país cerrara el año 2025 con un crecimiento promedio de 2.1 %.

Entre las actividades que más aportaron al desempeño económico destacan:

Construcción , con un aumento de 7.6 %

Manufactura local , que creció 3.4 %

Sector servicios , con una expansión conjunta de 3.5 %

Dentro de este último, hoteles, bares y restaurantes avanzaron 3.8 %, reflejando la fortaleza del turismo.

El Banco Central señaló que este comportamiento positivo se produjo en medio de un contexto internacional marcado por incertidumbre, tensiones geopolíticas y cambios en políticas comerciales, migratorias y programas sociales de Estados Unidos, factores que han incidido en las expectativas económicas globales.

La institución reiteró que continuará monitoreando la evolución de la actividad económica y adoptando medidas orientadas a mantener el crecimiento sin comprometer la estabilidad de precios, considerada su principal mandato constitucional.

Para 2026, el BCRD proyecta que la economía dominicana crecerá alrededor de un 4 %, superando el desempeño de 2025 y manteniendo al país entre las economías de mayor expansión en América Latina y el Caribe.

Fuente: EFE