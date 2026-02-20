Frente Amplio respalda marcha en defensa de la soberanía nacional e invita a la ciudadanía a participar

Santo Domingo, RD. – El Frente Amplio, expresó su firme respaldo a la marcha nacional convocada por organizaciones de izquierda, para el próximo 22 de febrero en rechazo a la presencia militar de Estados Unidos en territorio dominicano y en defensa de la soberanía nacional.

La organización política valoró como legítima la convocatoria realizada por organizaciones de izquierda y movimientos sociales, quienes han llamado a movilizarse contra el uso de instalaciones estratégicas del país como la Base Aérea de San Isidro y el Aeropuerto Internacional de Las Américas para operaciones vinculadas a la política exterior estadounidense en la región.

María Teresa Cabrera sostuvo que la defensa de la independencia nacional constituye un deber histórico del pueblo dominicano, especialmente en el contexto del Mes de la Patria, y afirmó que la movilización representa una expresión democrática del derecho ciudadano a exigir respeto a la autodeterminación y a la soberanía.

El FA señaló además que la jornada incorpora otras demandas como el derecho a la autodeterminación y los derechos económicos, políticos sociales y culturales de nuestro pueblo, sistemáticamente pisoteados, y que van en consonancia con los reclamos históricos de amplios sectores del pueblo dominicano.

En ese sentido, María Teresa Cabrera llamó a la ciudadanía y a los sectores democráticos a participar de manera consciente, organizada y pacífica en esta movilización, reafirmando que la defensa de la patria y de los derechos de los pueblos forma parte del compromiso histórico con Duarte, Luperón y Caamaño.

La marcha partirá a las 9:00 a.m. desde la Plaza La Trinitaria y concluirá en el Parque Independencia, frente a la estatua del coronel Francisco Alberto Caamaño, recorriendo sectores populares del Distrito Nacional como parte de una jornada de reivindicación patriótica y social.

“El Frente Amplio invita a todas y todos los dominicanos y dominicanas a marchar con dignidad, civismo y firmeza, levantando las banderas de la soberanía nacional, la autodeterminación y la justicia social”, concluyó María Teresa Cabrera.

