Gobierno levantan puentes, carreteras y autopistas con RD$15,000 millones

Santo Domingo.-El Gobierno, a través del Fideicomiso RD Vial, reveló hoy que financia, mediante del Ministerio de Obras Públicas, la construcción y modernización de puentes, carreteras, autopistas, circunvalaciones y otras obras de infraestructura, con superior a los 15 mil millones de pesos, desde el 2025.

Dijo que, desde el 2021, ejecuta una cartera consolida de 50 mil 470 millones.

“Estamos transformando la comunicación terrestre, gracias a financiamientos provenientes de la combinación de ingresos del sistema de peajes y emisiones de valores estructuradas en el mercado de capitales dominicano”, afirmó Hostos Rizik, quien dirige la institución.

El ejecutivo afirmó que el Fideicomiso RD Vial es el principal vehículo de inversión en movilidad terrestre del Estado dominicano.

Puentes y carreteras del Gobierno

“Este modelo de financiamiento innovador ha permitido sostener una inversión plurianual sostenida, ejecutar obras estratégicas de alta complejidad y fortalecer la base financiera del programa vial nacional”, manifestó.

Entre las obras en ejecución mencionó la ampliación y remodelación de la Autopista Duarte, con una inversión superior a 5 mil 967 millones.

Rizik indicó que “en 2025 también se reubicó el peaje de Pedro Brand, una demanda histórica de los habitantes de esa comunidad”.

La inversión del Gobierno en obras supera los RD$15 mil millones.

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Agregó que en los tramos I, II y III de la Circunvalación de Navarrete, se ejecutan recursos, desde el 2025 a la fecha, por el orden de 655 millones 565 mil 813 pesos (655,565,813.65).

En el Boulevard Turístico del Este la inversión asciende a 299 millones 828 mil 736 pesos y en la circunvalación La Otra Banda, en la provincia La Altagracia supera los RD$237.6 millones.

Mientras que en la carretera Enriquillo–Pedernales la inversión es superior a RD$108.1 millones. Para la Circunvalación San Francisco de Macorís la ejecución asciende a RD$2,285.7 millones.

«Las inversiones que se realizan a través del financiamiento del Fideicomiso RD Vial vienen ascenso con los años, siendo el 2024, el año de mayor desembolso, superando los RD$15 mil millones», precisó Rizik Indicó que, en 2025, el Gobierno, a través de Obras Públicas, entregó al país 2 de las obras de envergadura más esperadas. Se trata de la Circunvalación de Baní: inaugurada el 14 de agosto de 2025 en ceremonia encabezada por el presidente Luis Abinader.

Esa obra cuenta con 19.8 kilómetros de extensión y 17 puentes, permitiendo evitar el casco urbano del municipio de Baní, reduciendo tiempos de tránsito en la ruta Santo Domingo–Sur en un 30%. RD Vial desembolsó RD$1,690,494,015.07 para su construcción.

También, fue completada la Avenida Ecológica tras la inauguración del segundo tramo en febrero y el tramo final el 19 de diciembre de 2025.

Esa esta vía de 12 kilómetros conecta Ciudad Juan Bosch y el entorno Charles de Gaulle con la Autopista Las Américas y el Puerto de Caucedo. La inversión total de RD$623,188,278.94 en el período 2025.

FUENTE: EL NACIONAL.