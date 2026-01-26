Hermana de Rafael Féliz expresa respaldo tras su destitución como rector del ITLA

“Como hermana, así como todos los que han tenido la oportunidad de conocerte, han visto tu gran corazón, sabemos tus valores y tus méritos”, expresó Pamela Féliz al manifestar públicamente su apoyo a Rafael Féliz García, quien fue destituido de su función como rector del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), en medio de señalamientos sobre un presunto cobro a empleados para fines de campañas políticas.

El mensaje fue publicado a través de la cuenta de Instagram de Pamela Féliz, donde señaló que quienes no han tenido la oportunidad de conocer a su hermano pueden tener opiniones distintas, lo que, afirmó, “también es parte del proceso”. En ese sentido, indicó que como familia respetan esas posiciones y confían en que “Dios tiene el control de todo y a cada uno nos responderá según nuestras acciones”.

En la publicación, la hermana del exrector destacó que han aprendido que la vida no quita, sino que libera para permitir “volar más alto”, al tiempo que aseguró que el país ha sido testigo de la trayectoria y evolución de Rafael Féliz. “Hoy aún más estoy orgullosa de ti y de lo que has logrado, y a donde vayas ahí estaré a tu lado”, expresó.

La destitución de Rafael Féliz García se produjo luego de que el presidente Luis Abinader derogara el Decreto núm. 390-24, mediante el cual había sido designado rector del ITLA. El caso ha generado diversas reacciones en la opinión pública, mientras se mantienen las expectativas en torno a las investigaciones relacionadas con las acusaciones que motivaron su salida del cargo.

FUENTE: DE ULTIMO MINUTO