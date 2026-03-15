Inacif determina que Jean Andrés Pumarol está apto para enfrentar juicio por ataque mortal en Naco

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) concluyó, mediante un peritaje psiquiátrico, que Jean Andrés Pumarol Fernández, de 30 años, está apto para enfrentar un juicio penal ordinario por el ataque con arma blanca ocurrido el 23 de julio de 2025 en el residencial Naco Dorado IV.

El informe pericial, remitido al Ministerio Público de la República Dominicana, establece que el imputado posee plenas facultades mentales para comprender los hechos que se le atribuyen. Según el documento, presenta atención, concentración, juicio, memoria y capacidad de abstracción y cálculo dentro de parámetros normales.

Con base en esta evaluación, las autoridades consideran que no existe impedimento mental que le impida ser juzgado.

Ataque que conmocionó al país

El hecho dejó como saldo una víctima mortal y cinco personas heridas. La fallecida fue Yolanda Handal Abugabir, de 70 años, quien fue atacada cuando el acusado irrumpió en el edificio residencial y agredió a varios vecinos.

El caso generó gran conmoción pública en el Ensanche Naco, uno de los sectores residenciales del Distrito Nacional.

Debate sobre salud mental

Familiares del imputado habían alegado que Pumarol Fernández padece esquizofrenia y que llevaba años bajo tratamiento psiquiátrico. Sin embargo, el peritaje del Inacif concluye que en la evaluación actual no se configura una inimputabilidad que impida su procesamiento judicial.

El abogado de la familia de la víctima, Ángel Miguel Valerio, calificó el informe como “categórico” y afirmó que el documento allana el camino para un juicio de fondo.

La defensa del imputado, por su parte, podría argumentar que al momento exacto de los hechos el acusado atravesaba una crisis psicótica, lo que habría afectado su conciencia y capacidad de control.

Próxima audiencia

Tras la presentación del peritaje, el magistrado Delvi Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fijó la audiencia preliminar para el 17 de marzo de 2026, donde se decidirá sobre la continuación del proceso por homicidio voluntario y otros cargos penales.

Mientras avanza el proceso, Pumarol Fernández permanece bajo prisión preventiva.

El caso ha reavivado en el país el debate sobre la relación entre salud mental y responsabilidad penal, destacando la importancia de los peritajes forenses independientes en investigaciones de alto impacto público.