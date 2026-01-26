JCE presenta nueva cédula inteligente con chip, identidad digital y altos estándares de seguridad

El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez Liranzo, encabezó el inicio formal del proceso de renovación de la cédula de identidad y electoral, el cual definió como un proyecto de Estado orientado al fortalecimiento de la identidad nacional, la soberanía y la integridad democrática.

Jáquez Liranzo explicó que la nueva cédula incorpora tecnología de última generación, incluyendo un chip integrado con criptografía avanzada, diseñado para impedir la clonación y falsificación del documento. Señaló que este chip permitirá funciones como la firma digital certificada, la interoperabilidad entre instituciones y, bajo acuerdos internacionales, su posible utilización como documento de viaje en situaciones de emergencia, conforme a las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), sin sustituir el pasaporte.

Uno de los principales avances del nuevo documento es la incorporación de la cédula digital, que permitirá a los ciudadanos portar su identificación en el teléfono móvil a través de una aplicación oficial, fortaleciendo la identidad digital en sectores como el financiero, salud, telecomunicaciones y servicios públicos. No obstante, el presidente de la JCE aclaró que para acceder a la versión digital será obligatorio contar previamente con la cédula física.

El proceso de renovación contempla además una depuración rigurosa del Registro Civil y del Padrón Electoral, iniciada en diciembre de 2024, con el objetivo de garantizar que solo las personas que cumplan los requisitos constitucionales y legales reciban el nuevo documento.

La implementación se realizará en dos etapas: una fase inicial controlada durante el primer trimestre de 2026 y una segunda etapa de ejecución plena a partir de abril, organizada por mes de cumpleaños, hasta marzo de 2027, fecha que coincidirá con el 103 aniversario de la Junta Central Electoral.

FUENTE: DE ULTIMO MINUTO