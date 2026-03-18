Juez exonera de responsabilidad penal a Jean Andrés Pumarol por tragedia en el Ensanche Naco

El sistema judicial dominicano se encuentra hoy en el centro del debate tras la decisión del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional de exonerar de responsabilidad penal a Jean Andrés Pumarol Fernández. El magistrado Deivi Timoteo Peguero dictó un auto de no ha lugar a favor del imputado, quien enfrentaba cargos por un ataque masivo con arma blanca que cobró la vida de una mujer de 70 años y dejó heridas a otras cinco personas en el Ensanche Naco.

La resolución ha generado una reacción inmediata de los representantes legales de las víctimas. El abogado Miguel Valerio calificó el fallo como contradictorio, señalando que el juez fundamentó su decisión en el supuesto padecimiento de problemas mentales del agresor, a pesar de que el mismo tribunal había rechazado previamente una solicitud de inimputabilidad. Esta aparente inconsistencia procesal ha despertado dudas sobre los criterios aplicados para evaluar la capacidad del imputado de enfrentar un juicio de fondo.

En el corazón de la controversia se encuentra el choque de informes periciales. Mientras la defensa, encabezada por Richard Martínez, sostiene que Pumarol sufrió un brote psicótico el día de los hechos lo que anularía su culpabilidad penal, un informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) establece lo contrario. Según el peritaje oficial, el acusado posee la capacidad cognitiva suficiente para comprender la naturaleza de sus actos, prestar testimonio y ser procesado conforme a la ley.

El trágico suceso se remonta al 23 de julio de 2025, una fecha que marcó a la comunidad de Naco. En medio del ataque falleció la señora Ivonne Handal Abugabir, mientras que otras personas, entre ellas el propio padre del agresor, su cuidadora y varios vecinos, resultaron con heridas de diversa gravedad. Con este fallo, Pumarol Fernández será trasladado de la prisión a un centro especializado para recibir tratamiento psiquiátrico, dejando una sensación de incertidumbre entre los familiares de las víctimas sobre la búsqueda de justicia en este caso.