Kanye West envuelto en controversia por nuevas declaraciones antisemitas

Según una reciente revelación, el famoso rapero y empresario Kanye West se encuentra nuevamente en medio de una polémica debido a unas nuevas declaraciones antisemitas.

Estas controvertidas afirmaciones han generado un gran revuelo en la industria del entretenimiento y han causado un impacto significativo en su imagen pública desde octubre de 2022 cuando comenzó a realizar esos tipos de comentarios.

La controversia llega tan sólo unos días después de que la serie “The Idol” se burlara de la situación del actor.

“Yo amo a Hitler. Yo amo a los judíos, pero también amo a los nazis. No me gusta ver la palabra maldad junto a nazis. Yo veo cosas buenas sobre Hitler. No puedo decir que esta persona (Hitler) que inventó carreteras y los micrófonos que yo uso como músico, no hizo nada bueno. Cada ser humano tiene algo valioso que ha traído a la mesa, especialmente Hitler”, declaró el intérprete de temas como Flashing Lights, Heartless y Ni**as in Paris.

Las declaraciones de West, han sido consideradas profundamente ofensivas por la comunidad judía y muchos fanáticos. En ellas, el artista habría expresado ideas estereotipadas y prejuiciosas sobre la comunidad judía, lo cual ha generado una respuesta inmediata de repudio por parte de diversos sectores.

Las repercusiones de estas declaraciones no se han hecho esperar.

Varios patrocinadores y colaboradores de Kanye West han manifestado su descontento y han anunciado la terminación de sus acuerdos comerciales con el artista. Además, diversas organizaciones y líderes comunitarios han condenado enérgicamente sus palabras, resaltando la importancia de la inclusión, la tolerancia y el respeto.

Fuente: El Nuevo Diario