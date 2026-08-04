(VIDEO) Mario Cimarro asegura que Telemundo lo mantiene vetado y denuncia años sin oportunidades laborales

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El actor cubano Mario Cimarro, reconocido por protagonizar exitosas telenovelas como Pasión de gavilanes y El cuerpo del deseo, volvió a referirse al supuesto veto que, según afirma, mantiene en su contra la cadena Telemundo y que le ha impedido trabajar en sus producciones durante años.

»El veto es ilegal en Estados Unidos. Gata Salvaje es un ejemplo de diversidad. Quisieron reemplazarnos y no pudieron .Gracias a ustedes , los fans, el público fiel que nos quiere y nos apoya incondicionalmente. Gracias desde lo más profundo de mi corazón», escribió al pie de dos videos publicados en su Instagram.

Cimarro sostiene que la televisora dejó de contratarlo luego de que denunciara presuntas irregularidades relacionadas con el pago a un compañero de elenco durante una producción.

De acuerdo con el actor, tras intervenir para defender a su colega, fue despedido y posteriormente excluido de nuevos proyectos de la cadena.

En declaraciones difundidas a través de sus redes sociales, el intérprete aseguró que lleva varios años sin poder participar en las producciones de Telemundo debido a ese presunto veto, situación que, según dijo, ha afectado tanto su carrera como su estabilidad económica. Asimismo, acusó a la empresa de haber emprendido una campaña de desprestigio en su contra.

Fuente: El Nuevo Diario.