LA ELIMINACIÓN DE LA AUDIENCIA PRELIMINAR: UNA PROPUESTA ANTE EL COLAPSO DE LA JUSTICIA PENAL DOMINICANA

Mientras estudiaba la carrera de derecho (años 2001-2005), en uno de esos debates jurídicos nos preguntábamos el por qué en la República Dominicana no se realizan los juicios con jurados. Era un debate interesante puesto que, dicha figura jurídica se encontraba instaurada en el sistema inquisitivo a través de los códigos napoleónicos que habían sido adoptados por nuestro país. Posteriormente, en nuestro tránsito al sistema adversarial también volvimos a ver la figura del juicio con jurados.

Lo extraño del asunto nos llevó a escudriñar el origen de esta ausencia. Descubrimos que, muchas figuras jurídicas no fueron adoptadas por la República Dominicana, ni en el sistema inquisitivo ni en el adversarial, por razones neta y principalmente económicas. Es decir, de ambos modelos de justicia hay figuras jurídicas que la República Dominicana no adoptó por la imposibilidad de poder cubrir los gastos económicos que éstas conllevan.

Similar análisis me lleva a la memoria ahora que se escucha con revuelo noticioso el ancestral colapso de la justicia penal dominicana. Cada grupo plantea razones y culpables del cacareado colapso que lleva más de 10 años de debate y negación. Algunos señalan al presupuesto (otra vez lo económico), la prisión preventiva, la mora, los fiscales, los jueces, los abogados, etc… Sin embargo, en esta ocasión, en virtud de la función social del abogado, nos sentimos en el deber de exponer una propuesta a los fines de solucionar el colapso del sistema de justicia penal.

Nuestra propuesta es la eliminación de la audiencia preliminar.

Como dijimos anteriormente, varias figuras jurídicas importantes fueron excluidas por la República Dominicana en la adopción de cualquiera de los sistemas de derecho antes mencionados bajo argumentos estrictamente económicos: es decir, por la no existencia de fondos suficientes para la implementación de tales figuras jurídicas.

Si nos fijamos bien, en el bloque de la constitucionalidad se exige un debido proceso matizado por la presencia del derecho de defensa, el juez natural, el derecho a recurrir, derecho a ser oído, a conocer la acusación, a un juicio justo, etc… No requiere una audiencia preliminar.

Por enésima vez resonar el colapso de la justicia penal dominicana. Por eso, si se elimina la audiencia preliminar no solo quedan disponibles más de 100 jueces de la instrucción para dedicarlos a la creación de más tribunales de juicio de fondo, sino que, obtendremos aquella celeridad procesal extraída del mandato constitucional como garantía procesal y en consecuencias la eliminación de tramitaciones que tiendan a dilatar el proceso penal.

Igualmente, la innecesaria celebración de la audiencia preliminar se robustece más cuando vemos que m{as el 97% de las acusaciones son acogidas y por ende se ordena la celebración del juicio de fondo. Es decir, con casi todas las acusaciones se apertura un juicio de fondo.

Ante esto decimos que, al eliminar la audiencia preliminar se proyecta una reducción del tiempo de duración del proceso de aproximadamente 1 año. Por ende, sin la audiencia preliminar el proceso penal se reduciría a 4 fases básicas: fase inicial (medida de coerción, investigación, revisiones), fase de juicio de fondo, fase de los recursos y ejecución de la sentencia.

La audiencia preliminar no es una figura jurídica obligatoria por mandato constitucional ni supra legal. De hecho no existe en otras ramas del derecho dominicano. Su ausencia no afecta ningún derecho. La no realización de audiencia preliminar no altera el debido proceso de ley.

Con la eliminación de la audiencia preliminar no solo se ahorría tiempo de duración del proceso sino también recursos humanos. También se ahorran recursos económicos, que fue el principal argumento para la no incorporación de otras múltiples figuras jurídicas del sistema inquisitivo así como el adversarial por los que transitó la República Dominicana. Actualmente, en este colapsado sistema penal, es más conveniente que la audiencia preliminar sea expulsada del sistema de justicia dominicano. No es la única solución, pero es por donde iniciaría a solucionar dicho colapso.