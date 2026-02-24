La República Dominicana necesita un Ministerio de la Familia ahora.

Por décadas, la República Dominicana ha tratado de atender sus problemas sociales más profundos con ministerios y oficinas dispersas cada una con su propio mandato, presupuesto y prioridades pero sin una visión integral de la familia como sistema social.

Hoy, más que nunca, esa dispersión institucional se traduce en vidas fracturadas, derechos vulnerados y un fracaso del Estado para abordar causas estructurales.

Un sistema que reacciona, pero no articula:

Tenemos organismos encargados de atender situaciones parciales: el Ministerio de la Mujer con sus programas de equidad de género; el Ministerio de la Juventud con acciones para la juventud; y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) defendiendo derechos de niños y adolescentes.

Pero estas instituciones operan en compartimentos estancos, con políticas que rara vez convergen para enfrentar fenómenos que atraviesan generaciones enteras.

Violencia familiar y juvenil: una crisis de Estado.

Los datos recientes no son cifras aisladas: son indicios de un fracaso sistémico.

La violencia física contra niños, niñas y adolescentes aumentó de forma alarmante entre 2021 y 2022, con incrementos de hasta 45% en menores de 5 años y más del 150% en algunos grupos de edad en comparación con 2019.

El embarazo adolescente sigue siendo una crisis social. En los primeros nueve meses de 2025, República Dominicana registró 11,961 embarazos en adolescentes entre enero y septiembre, una de las tasas más altas de la región, especialmente en provincias fronterizas empobrecidas.

El 65% de adolescentes entre 15 y 17 años ha sido víctima de violencia sexual en algún momento de su vida.

A pesar de leyes que prohíben el matrimonio infantil, la edad de unión temprana persiste y se normaliza culturalmente.

Las mujeres jóvenes enfrentan violencia de pareja y desigualdad de poder que no se aborda de forma estructural por las instituciones actuales.

Y mientras estas tragedias ocurren, el sistema responde de forma reactiva, con dispositivos institucionales aislados pero sin una estrategia que articule prevención, protección y reparación dentro de una sola política de Estado.

El costo de la fragmentación: vidas humanas:

Cada una de estas cifras representa personas, no estadísticas. Cuando la respuesta gubernamental se limita a programas sectoriales sin coordinación, se generan espacios de impunidad, silos burocráticos y políticas que no logran impactar en lo esencial: fortalecer las familias como unidades sostenibles de cuidado, protección y desarrollo.

¿Qué implicaría un Ministerio de la Familia?

No se trata simplemente de otro ministerio en la nómina pública. Se trata de reordenar las funciones del Estado para abordar de manera transversal los determinantes sociales de la vida familiar:

Violencia intrafamiliar, de género y sexual, con protocolos que vinculen acciones de prevención desde la niñez hasta la adultez.

Prevención y atención integral del embarazo adolescente, con educación sexual, salud reproductiva y acompañamiento psicosocial.

Apoyo integral a envejecientes, un grupo que no tiene una estructura ministerial robusta, a pesar del envejecimiento demográfico de la población.

Prevención de desintegración familiar y fortalecimiento comunitario, con intervenciones que trasciendan asistencialismo.

Un Ministerio de la Familia tendría el mandato de articular políticas, presupuestos y programas de forma transversal, elevando las decisiones desde lo administrativo hacia lo estratégico e integral.

Un llamamiento urgente:

No podemos seguir tratando los problemas de la familia como compartimentos separados: la violencia de género, el abandono de envejecientes, la violencia contra adolescentes o el embarazo temprano son partes de una misma crisis social.

Mientras no exista un cuerpo institucional que entienda y gobierne esta realidad como un todo, República Dominicana seguirá enfrentando resultados fragmentados y políticas insuficientes.

La pregunta, entonces, no es si necesitamos un Ministerio de la Familia.

La pregunta es si tenemos la voluntad política de articular el Estado para proteger lo que constituye la unidad básica de nuestra sociedad.

