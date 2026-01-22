Legisladores ven irresponsable postergar reforma fiscal

Aunque el Banco Mundial destaca la estabilidad y el crecimiento de la economía dominicana, y proyecta un aumento del Producto Interno Bruto (PIB), legisladores consideran irresponsable que el Gobierno continúe postergando el debate sobre una reforma fiscal.

Para varios sectores políticos, la reforma fiscal representa un “mal necesario” para sostener la economía nacional. Si bien existe consenso entre la mayoría de los partidos sobre su importancia, el tema sigue evitándose debido al alto costo político que podría generar.

Organismos internacionales han resaltado el desempeño económico del país y proyectan un crecimiento del PIB para este año; sin embargo, congresistas entienden que, para cerrar con resultados positivos, resulta impostergable que el Congreso Nacional asuma el compromiso de debatir una reforma fiscal al inicio de la próxima legislatura, pautada para el 27 de febrero.

Legisladores aseguran que una de las principales vías para reducir la dependencia de préstamos es la implementación de mecanismos eficaces de recaudación fiscal.

Otros congresistas prefieren no fijar una posición particular y dejar que sea el pleno del Congreso quien decida el curso del debate.

Desde el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el diputado Charlie Mariotti considera que no es el momento adecuado para impulsar una reforma fiscal. En su lugar, propone eliminar privilegios de algunos sectores y combatir la evasión de impuestos.

Cabe recordar que en 2024, el Gobierno sometió al Congreso un proyecto de reforma fiscal que generó un amplio rechazo social y político, lo que obligó a su retiro en medio del debate.

