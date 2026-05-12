Leonel reanuda La Voz del Pueblo y arremete contra el Gobierno

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El expresidente de la República y líder de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, aseguró este martes que la actual gestión gubernamental registra el menor nivel de inversión en gasto de capital en más de un siglo de historia económica dominicana y afirmó que la crisis que atraviesa el país “precede” al conflicto geopolítico en Medio Oriente.

Durante la reanudación de su programa semanal “La Voz del Pueblo”, Fernández sostuvo que el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno ha destinado la mayor parte de los recursos públicos al gasto corriente, dejando de lado la inversión en obras y desarrollo sostenible.

“De cada 100 pesos, 86 van a gasto corriente”, afirma Leonel

“De cada 100 pesos que ha gastado este gobierno, se ha destinado en promedio 86 para gasto corriente”, expresó el exmandatario, indicando que apenas 14 pesos se dirigen al gasto de capital. Según dijo, esto representa “lo más bajo en casi un siglo en la historia económica de la República Dominicana”.

Fernández argumentó que, contrario a la narrativa oficial, los indicadores externos han favorecido al país, al señalar que han aumentado las remesas, el turismo, la inversión extranjera y las zonas francas, por lo que entiende que el “shock externo” no ha sido negativo para el Gobierno.

Leonel Fernández durante su alocución en La Voz del Pueblo.

“No negamos que el conflicto geopolítico en el Medio Oriente tiene impacto en las economías del mundo, sobre todo en los precios de los combustibles, el transporte y los alimentos. Pero lo que queremos plantear aquí es que en la República Dominicana la crisis precede a la guerra en el Medio Oriente”, manifestó.

Atribuyó la situación económica a lo que definió como “ineficiencia”, “improvisación” y una “estrategia político-electoral clientelar” desarrollada por la administración oficialista “para mantenerse en el poder a toda costa”.

El también presidente de la Fuerza del Pueblo afirmó que durante los últimos cinco años el Gobierno ha recibido ingresos por “7 millones de millones de pesos”, equivalentes —según explicó— a unos “7 trillones” en términos estadounidenses, sin que, a su juicio, existan obras de relevancia que exhibir.

Fernández cuestiona aumento de deuda y falta de obras del Gobierno

Asimismo, criticó el incremento de la deuda pública. Indicó que la deuda del sector público no financiero pasó de US$38,575 millones en junio de 2020 a US$66,388 millones en marzo de 2026, para un aumento de aproximadamente US$28,000 millones en menos de seis años.

“Sin precedentes en la historia financiera de la República Dominicana”, expresó.

Fernández también cuestionó el crecimiento del gasto público, señalando que entre 2019 y 2026 este aumentó en un 87.1 %, “más del doble de la inflación”. Indicó que mientras los gastos corrientes superan actualmente el billón de pesos, el gasto de capital apenas alcanza RD$215 mil millones.

Expresidente Leonel Fernández.

Aseguró además que el presupuesto general del Estado para 2026 evidencia que el gasto corriente será 6.5 veces mayor que la inversión de capital, lo que, según afirmó, demuestra que “no hay una política de desarrollo sostenible del país”.

El exgobernante agregó que el gasto corriente pasó de representar 9.8 % del PIB entre 2000 y 2004 a 16.4 % del PIB en la actual administración, mientras el gasto de capital descendió a 2.5 % del PIB, cifra que calificó como “la más baja del siglo XXI” y una de las menores en 72 años de vida republicana.

“Esa es la herencia, el legado que nos está dejando el actual gobierno del PRM”, concluyó Fernández.

Fuente: El Día