Los partidos políticos mayoritarios recibirían RD$216 millones del 50%

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Un tema que siempre ha sido -caldo de cultivo- en la esfera pública y la política dominicana es el financiamiento o los ingresos destinados para inyectar capital a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos en la República Dominicana, el cual es semilla de discordia en ciertos sectores y despierta inseguridades en su uso en los ciudadanos y grupos de interés (stakeholders).

Para tales fines, el pasado enero de 2026, la Junta Central Electoral (JCE) había que el presupuesto para los partidos rondaría los RD$1,620 millones. Este ajuste, equivalente a un ahorro de RD$810 millones, para impactar la distribución entre los 41 partidos reconocidos.

Traducidos en números, el 50% de RD$1,620,000,000 del total pensado para este año se reduciría a RD$810,000,000. En su contexto útil, el 80% (RD$1,296 millones) va a los tres partidos mayoritarios: el Partido Revolucionario Moderno (PRM), el Partido Fuerza del Pueblo (FP) y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD). El resto (20%) se repartorá entre medianos y pequeños. Por lógica, si se aplicara una reducción lineal del 50%, todos esos montos se reducirían a la mitad (por ejemplo, los partidos grandes pasarían de RD$432 millones a RD$216 millones cada uno).

Recordar que, la Ley Núm. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, junto con la supervisión de la Junta Central Electoral (JCE) regentean el financiamiento de los partidos políticos. A su vez, este se permite con fondos públicos (del Estado), aportes privados (personas físicas) y bienes y recursos propios del partido.

Las medidas del Gobierno

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, propuso reducir en un 50% el presupuesto destinado a los partidos políticos en el marco de nuevas medidas de austeridad adoptadas para enfrentar el impacto de la crisis en Medio Oriente sobre la economía de la isla.

La decisión, anunciada este jueves tras la celebración del quincuagésimo séptimo Consejo de Ministros en Santo Domingo, busca generar una disponibilidad estimada de RD$40,000 millones (USD 680 millones), según comunicó la Presidencia de la República.

La vicepresidenta Raquel Peña y el presidente Abinader encabezaron la reunión del Consejo, en la que se detallaron acciones para contener y eficientizar el gasto público ante el aumento internacional de precios, especialmente el del petróleo. El director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, explicó que la administración priorizará el respeto a los compromisos formalizados bajo contrato, mientras que las apropiaciones presupuestarias no comprometidas serán revisadas, ajustadas o reducidas conforme a las prioridades nacionales.

Presbot subrayó que estas acciones están orientadas a posponer gastos no prioritarios para fortalecer la capacidad de respuesta estatal ante los desafíos internacionales y preservar la estabilidad económica, con el objetivo de proteger a los sectores más vulnerables y sostener el dinamismo nacional.

Consejo de Ministros reunidos con el presidente Luis Abinader. (Fuente externa).

Por su parte, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, argumentó que la economía dominicana enfrenta un choque externo, cuyo principal canal de transmisión es el encarecimiento de los precios internacionales del petróleo. Según Paliza, un incremento sostenido de USD 10 por barril supone alrededor de USD 763 millones adicionales en la factura petrolera anual del país, lo que eleva la presión fiscal y el costo de los subsidios.

Control y fiscalización (rol de la JCE)

La JCE tiene una unidad especializada que:

Verifica que los partidos cumplan requisitos legales

Fiscaliza cómo se usan los fondos

Revisa los presupuestos y gastos

Exige rendición de cuentas

Obligaciones de transparencia

Los partidos deben:

Partidos Políticos y candidatos en boletas electorales por la JCE. (Fuente externa).

Presentar informes financieros a la JCE

Permitir auditorías

Publicar o rendir cuentas sobre ingresos y gastos

La ley dominicana busca:

Financiamiento principalmente público para equilibrar la competencia.

Controlar el dinero privado.

Evitar corrupción electoral

Garantizar supervisión de la JCE

Pero, ha sido muy criticada sobre una supuesta debilidad señalada por muchos: las sanciones por financiamiento ilegal las cuales son solo económicas (multas), no penales.

El dato

Financiamiento público (cómo se distribuye)

El Estado asigna dinero a los partidos según resultados electorales:

80% para partidos con más de 5% de los votos

12% para partidos entre 1% y 5%

8% para partidos pequeños (menos de 1%)

El fondo equivale a:

0.5% de los ingresos nacionales en años electorales

0.25% en años no electorales.

FUENTE: PANORAMA DO.