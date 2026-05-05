Margarita Cedeño llama a prepararse ante cambios globales en el 1er Congreso Internacional de Geopolítica

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Santo Domingo.– En un contexto global marcado por tensiones políticas, cambios económicos y transformaciones sociales aceleradas, surge una advertencia que cada vez resuena con más fuerza: lo que ocurre en el mundo ya no es ajeno, está impactando directamente la vida cotidiana de las personas.

Esa es la premisa central de un mensaje que acompaña la convocatoria al 1er Congreso Internacional de Geopolítica, un evento que busca abrir el debate y fomentar la comprensión sobre los fenómenos globales que hoy inciden en las decisiones individuales y colectivas.

“Hay momentos que cambian todo y este es uno de ellos”, expresa el audiovisual que circula como parte de la invitación, resaltando la urgencia de comprender el escenario internacional antes de que sus efectos sean irreversibles. El mensaje advierte que esperar a entender estos cambios podría ser demasiado tarde, por lo que insiste en la necesidad de prepararse desde ahora.

El congreso, impulsado por Manuel Cruz, se celebrará el próximo 13 de mayo en el Hotel Jaragua, en Santo Domingo, y reunirá a expertos, analistas y ciudadanos interesados en profundizar sobre geopolítica, una disciplina que ha cobrado protagonismo ante la creciente interconexión global.

La iniciativa busca no solo informar, sino también generar conciencia sobre cómo los conflictos, decisiones y alianzas internacionales están moldeando el presente y definiendo el futuro de las sociedades.

En un mundo cada vez más interdependiente, el ll