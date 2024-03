Miguel Vargas: RD debe estar abierta a soluciones de crisis haitiana

Send an email

Santo Domingo.- El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, afirmó este miércoles que la República Dominicana debe estar abierta y buscar soluciones a nivel internacional a la problemática haitiana.

Explicó que el gobierno dominicano no debe convertirse en un obstáculo para las soluciones que puedan derivarse de la participación internacional en el problema que afronta el vecino país.

Vargas Maldonado reaccionó a la pregunta de si está de favor o no de que las autoridades dominicanas prohibieran la entrada al país del primer ministro haitiano, Ariel Henry, cuyo avión en que viajaba tuvo que aterrizar ayer en Puerto Rico. Vargas Maldonado reaccionó a la pregunta de si está de favor o no de que las autoridades dominicanas prohibieran la entrada al país del primer ministro haitiano, Ariel Henry, cuyo avión en que viajaba tuvo que aterrizar ayer en Puerto Rico.

«Yo no conozco los detalles, pero yo creo que si cumple con el proceso que establecen los códigos aeronáuticos, no tendría ningún inconveniente. Pero no conozco los detalles de esa situación. Pueda que haya situaciones que pudieran dar resultados a que ese hecho se produjera como sucedió», manifestó el candidato a la presidencia, al concluir el acto de conmemoración del 87 aniversario del natalicio del doctor José Francisco Peña Gómez, máximo lider del PRD, evento realizado en la casa nacional del partido.

La actividad contó con la presencia de familiares del extinto líder de masas, entre ellos Peggy Cabral, viuda de Peña Gómez; así como de altos dirigentes de la organización política, quienes entregaron una ofrenda floral en el busto del reconocido político dominicano.

Al profundizar en el tema haitiano, el titular del PRD y excanciller dominicano consideró, además, que el Gobierno debe asumir con responsabilidad y con los requerimientos que representa la situación en Haití; contribuir junto a la comunidad internacional y asumir un rol protagónico en la búsqueda de solución a dicha problemática, que sea beneficiosa para la República Dominicana, que, a su juicio, es la más afectada del impacto de la crisis.

Ley de Migración

Miguel Vargas Maldonado señaló que la Ley de Migración se debe ejercer en todo momento. Por lo que cree es una responsabilidad del Gobierno cumplirla, que es a quien él le ha hecho un llamado.

Plantea que se debe asumir con responsabilidad la aplicación de la legislación con todas sus implicaciones, «porque nosotros tenemos que defender nuestra soberanía, y ningún extranjero, no solo haitiano, puede permanecer de manera ilegal en el país».

Enfatiza en llamado a unidad nacional

El presidente del partido blanco explicó que ya he hecho un llamado a unidad nacional sobre la problemática haitiana y ha comunicado al Gobierno a que asuma con la seriedad y responsabilidad que amerita la situación.

«Todos los dominicanos, en cuanto a el tema haitiano, tenemos que estar unidos en una sola voz, defender nuestra soberanía, integridad y territorio, pero buscar soluciones a la problemática haitiana que permitan realmente que ese país pueda iniciar un proceso de desarrollo, de crecimiento, luego de un proceso de transición y un proceso electoral transparente, equilibrado y equitativo, como debe ser», sostuvo.

Reiteró que el manejo diplomático que le ha dado el Gobierno a la crisis haitiana «ha sido permanente errático» y en los últimos tiempos «ha querido sacar provecho político» del tema.

Candidato a la vicepresidencia

Vargas Maldonado adelantó que mañana jueves anunciará quien será la candidata o candidato a la vicepresidencia de la República del PRD.

Fuente: el Caribe