No todos los ratones transmiten el hantavirus: las diferencias entre las variantes

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El infectólogo Héctor Balcácer, advirtió que no todos los roedores transmiten el hantavirus y que cada variante del virus está asociada a especies distintas en diferentes regiones del mundo, una característica que influye en la forma de contagio y en el comportamiento epidemiológico de la enfermedad.

“La única que tiene capacidad de transmitirse entre personas es la variante Andes”, afirmó el especialista al explicar las diferencias entre las distintas variantes del hantavirus. Según indicó, las demás formas del virus requieren obligatoriamente la presencia del roedor para producir contagios.

Al ser entrevistado por N Digital, Balcácer explicó que la variante Andes, es la que genera mayor preocupación entre los especialistas debido a su capacidad de transmisión entre humanos: “La variante de Hantavirus Andes produce un cuadro de fiebre hemorrágica pero con compromiso pulmonar. Ese compromiso pulmonar lamentablemente puede llegar a tener una mortalidad tan elevada como de un 30 % a un 50 %”, señaló.

De acuerdo con el especialista, las especies portadoras cambian según la región, “Por ejemplo, en Europa lo transmite la rata que se conoce como la rata marrón. En Corea y en China la transmite otro tipo de ratón. En Estados Unidos otro tipo de roedor. Y como te dije, en lo que es Sudamérica lo transmite otro ratón diferente”, expresó.

“Por ejemplo, cuando tú entras a una habitación y barres, que hay mucho polvo en el piso, si en ese polvo hay heces de ratones y eso se vuelve aerosol, entonces el virus entra a tu cuerpo”, explicó Balcácer.

En Sudamérica, el hantavirus Andes está asociado al roedor Oligoryzomys longicaudatus, también conocido como ratón colilargo o rata arrocera pigmea, identificado como principal reservorio en Argentina y Chile por organismos como la OMS, los CDC y la Organización Mundial de Sanidad Animal.

En Estados Unidos, el principal reservorio del virus es el ratón ciervo (Peromyscus maniculatus), según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el organismo también identifica otras especies vinculadas al hantavirus en Norteamérica, entre ellas el ratón de patas blancas (Peromyscus leucopus), la rata algodonera (Sigmodon hispidus) y la rata arrocera (Oryzomys palustris).

En Europa, el principal reservorio es el topillo rojo o Myodes glareolus, relacionado con el virus Puumala, de acuerdo con el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC). En Asia, particularmente en China y Corea, el virus Hantaan está asociado al ratón de campo rayado (Apodemus agrarius), mientras que la rata marrón (Rattus norvegicus) también participa en la transmisión de variantes urbanas.

En ese sentido el Ministerio de Salud Pública informó que no existe evidencia de circulación activa ni brotes de hantavirus en República Dominicana, por lo que el riesgo para la población general es considerado bajo.

La institución indicó que el hantavirus no es una enfermedad endémica del Caribe y que no existen brotes recurrentes en la región. No obstante, señaló que mantiene activa la vigilancia epidemiológica y recomendó reforzar las medidas preventivas, especialmente en zonas rurales o áreas con presencia de roedores.

FUENTE: N DIGITAL