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Nueva Jersey vigila a dos personas por posible exposición al hantavirus vinculada al crucero MV Hondius
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RESUMEN
Resumen generado con IA ·
Las autoridades sanitarias de Nueva Jersey mantienen bajo observación a dos residentes por una posible exposición al hantavirus relacionada con el crucero MV Hondius. Tanto el Departamento de Salud estatal como los CDC informaron que ninguno presenta síntomas hasta el momento y que el riesgo para la población general continúa siendo muy bajo.