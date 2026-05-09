Nueva Jersey vigila a dos personas por posible exposición al hantavirus vinculada al crucero MV Hondius

Según las autoridades, los dos ciudadanos no viajaban en el crucero, sino que tuvieron contacto con una persona infectada durante un vuelo internacional luego de que esta desembarcara del barco. El monitoreo se realiza de manera preventiva y, hasta ahora, no se han confirmado nuevos contagios ni antecedentes recientes del virus en el estado.

El brote está asociado al virus Andes, una variante que circula en Sudamérica y que, a diferencia de otros hantavirus, puede transmitirse entre personas en circunstancias poco comunes. Expertos explicaron que el contagio requiere contacto estrecho y prolongado con fluidos corporales de una persona infectada, por lo que no se considera un virus de transmisión casual.

La doctora Diana Finkle, especialista en enfermedades infecciosas del University Hospital Newark, explicó que el hantavirus “es muy distinto de la gripe o el Covid”, ya que no se propaga fácilmente en espacios concurridos ni por contacto casual. Además, las autoridades indicaron que las personas sin síntomas no son consideradas contagiosas.

El caso se originó tras un viaje del MV Hondius, que zarpó desde Argentina rumbo a las Islas Canarias. El Departamento de Salud de Nueva Jersey informó el pasado 8 de mayo que la vigilancia forma parte de protocolos internacionales para evitar posibles propagaciones y se realiza en coordinación con agencias federales y otros estados.

Además de Nueva Jersey, equipos de salud de Arizona, California, Georgia, Texas y Virginia también monitorean a personas relacionadas con el crucero. Mientras tanto, 17 ciudadanos estadounidenses fueron trasladados a una unidad de cuarentena en Nebraska para recibir seguimiento médico especializado.

La OMS ha reportado hasta el momento tres fallecimientos vinculados al brote, incluidos un matrimonio y otra persona que viajaban en el crucero. Sin embargo, las autoridades insisten en que la transmisión entre humanos sigue siendo extremadamente rara y que no existe evidencia de contagio comunitario en Estados Unidos.

Funcionarios de salud reiteraron que no hay restricciones de viaje ni cuarentenas obligatorias para la población general y recomendaron mantener la calma, ya que las actividades cotidianas no representan un riesgo significativo de exposición al virus.

FUENTE: N DIGITAL