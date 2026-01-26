Nueva cédula tendrá 3 diseños, incluyendo uno para extranjeros legales

El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez Liranzo, informó que la nueva cédula de identidad y electoral contará con tres diseños diferenciados, como parte del proceso de modernización y fortalecimiento del sistema de identificación nacional.

Explicó que el primer diseño corresponde a la cédula de identidad y electoral para ciudadanos dominicanos mayores de 18 años, mientras que un segundo diseño, identificado con el color larimar, será utilizado como cédula de identidad para menores de 16 y 17 años, así como para miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Como novedad, se incorpora un tercer diseño en color plateado, destinado exclusivamente a extranjeros con estatus legal en la República Dominicana, lo que permitirá una diferenciación visual inmediata entre los distintos tipos de documentos.

Jáquez Liranzo detalló que el diseño de la nueva cédula integra elementos patrios, culturales y medioambientales, como la imagen de Juan Pablo Duarte, el Escudo Nacional, el Monumento a la Restauración, la güira, la tambora y la Cigua Palmera, ave nacional. Estos elementos, además de su valor simbólico, forman parte de las más de 100 características de seguridad incorporadas al documento, reforzando su autenticidad y reduciendo los riesgos de falsificación.

La nueva cédula está fabricada en policarbonato, un material altamente resistente con una durabilidad estimada de hasta 25 años, lo que convierte el proyecto en una inversión y no un gasto para el Estado dominicano.

Estos detalles fueron presentados este lunes 26 de enero en el marco de la entrega del primer nuevo documento al presidente de la República, Luis Abinader.

FUENTE: DE ULTIMO MINUTO