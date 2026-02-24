Judiciales

Otra mujer se querella contra doctor acusado de abuso sexual en SFM

Una mujer se suma al grupo de supuestas víctimas de acoso y agresión sexual por parte de un médico en San Francisco de Macorís, provincia Duarte.

María Luz López Rodríguez, residente en La Enea del municipio Las Guaranas, denunció que en el 2021 vivió una situación desagradable, mientras intentaba realizarse una sonografía supuestamente con el doctor Wilbert Armando Polanco Sanz, quien actualmente es procesado judicialmente acusado de abuso sexual a una mujer haitiana.

Según Agenda 56, López, de 38 años, explicó que para este entonces se encontraba embarazada y acudió a realizarse el estudio.

Precisa que en principio se sintió en confianza y recibió un buen trato, pero posteriormente ocurrieron situaciones incómodas.

Fuente: El Nuevo Diario.

