Pedro Sánchez recupera el «No a la guerra» y advierte que España no actuará por temor a represalias

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, volvió a utilizar el lema “No a la guerra”, popularizado durante la invasión de Irak en 2003, al referirse al actual conflicto en Oriente Medio. El mandatario advirtió que España no será cómplice de decisiones que puedan perjudicar al mundo solo por miedo a posibles represalias, en una alusión indirecta al presidente estadounidense, Donald Trump.

Sánchez hizo estas declaraciones durante una intervención institucional tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y las advertencias lanzadas desde Washington hacia España por su postura en el conflicto. Aunque expresó la solidaridad de España con los países que han sido atacados por Irán, señaló que todavía existe mucha incertidumbre sobre cómo evolucionará la situación y reconoció que existe el riesgo de que el conflicto se convierta en una guerra prolongada con numerosas víctimas y consecuencias económicas importantes.

El jefe del Ejecutivo reiteró que la postura de España es defender el respeto al derecho internacional y evitar repetir errores del pasado, como los ocurridos durante la guerra de Irak. Según recordó, ese conflicto provocó el aumento del terrorismo yihadista, una crisis migratoria en el Mediterráneo Oriental y un alza en los precios de la energía y del costo de la vida.

Fuente: N Digital