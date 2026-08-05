Pese a nuevo arancel de EE.UU. que amenazaría exportaciones y empleos, Gobierno llama a la calma

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Tras la decisión de Estados Unidos de imponer un arancel del 12.5 % a las exportaciones de República Dominicana, el sector empresarial advierte que esta medida podría encarecer las exportaciones y afectar miles de empleos. El nuevo arancel del 12.5% impuesto por Estados Unidos impactaría directamente sectores clave como el agrícola, manufactura y zonas francas, que representan más del 80% de lo que República Dominicana exporta al mercado norteamericano.

Aunque el Gobierno asegura que ya negocia para revertir la medida, desde el CONEP advierten que si se mantiene, el país perdería competitividad a largo plazo. Por su parte, el Gobierno llamó a la calma, el Ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, dijo que las conversaciones con Washington siguen activas y que el objetivo es lograr un trato preferencial para República Dominicana.

Estas declaraciones fueron ofrecidas durante el Foro Nacional para el Pleno Desarrollo, un espacio de diálogo e intercambio en el que el Gobierno y representantes de diversos sectores presentaron propuestas para acelerar el desarrollo económico del país de cara al año 2030. Se espera que, al cierre del foro, el presidente Luis Abinader ofrezca detalles sobre las acciones que tomará el Estado frente a este nuevo escenario comercial.

Fuente: NT