Precio del oro El oro supera la barrera histórica de US$ 5,000

El oro superó el domingo, por primera vez en su historia, el récord de 5,000 dólares por onza en medio del creciente clima de incertidumbre global y la agitación provocada por las políticas del presidente estadounidense Donald Trump.

El precio del oro alcanzó los 5,026 dólares por onza después de que otro metal considerado como un valor refugio, la plata, llegara por primera vez a 102 dólares la onza.

El oro se valorizó recientemente por la turbulencia en torno a las ambiciones de Trump en Groenlandia y sus presiones sobre la Reserva Federal, aunque en los últimos dos años, el metal precioso se ha fortalecido por factores como la debilidad del dólar y la inflación elevada en el mundo.

En enero de 2024, el oro se situaba apenas por encima de los 2,000 dólares por onza.

El precio de este metal también ha subido por las guerras en Ucrania y Gaza, así como la intervención de Washington en Venezuela.

«En los últimos días, la acción sobre el precio del oro ha sido un comportamiento de manual de refugio seguro», comentó Fawad Razaqzada, analista de mercado de Forex.com.

«La demanda subyacente de protección sigue allí. La confianza en el dólar y los bonos parece un poco endeble», agregó.

