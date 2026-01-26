Presidente Abinader recibe su nueva cédula de identidad y electoral

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, junto a la Primera Dama, Raquel Arbaje, recibió este lunes su nueva cédula de identidad y electoral, en un acto encabezado por la Junta Central Electoral (JCE), que marca el inicio formal del proceso de renovación del documento de identificación en el país.

El mandatario se presentó en la sede de la JCE acompañado de la Primera Dama, donde le fue entregado el nuevo documento, diseñado bajo estándares tecnológicos avanzados y con altos niveles de seguridad, como parte de un proyecto de Estado orientado al fortalecimiento de la identidad nacional y la integridad democrática.

Durante la actividad, el presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, explicó que la nueva cédula incorpora materiales más duraderos, tecnología de grabado láser, un chip de seguridad y opciones de identidad digital, así como un esquema de vigencia escalonada según la edad de los ciudadanos.

Jáquez Liranzo detalló que el proceso de renovación se desarrollará de manera progresiva, tanto a nivel nacional como en el exterior, con el objetivo de garantizar transparencia, confiabilidad y eficiencia en el sistema de identificación de los dominicanos.

FUENTE: DE ULTIMO MINUTO