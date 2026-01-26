Nacionales

Presidente Abinader recibe su nueva cédula de identidad y electoral

Vidal Sepulveda Send an email Hace 48 minutos
15 Se lee en 1 minuto

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, junto a la Primera Dama, Raquel Arbaje, recibió este lunes su nueva cédula de identidad y electoral, en un acto encabezado por la Junta Central Electoral (JCE), que marca el inicio formal del proceso de renovación del documento de identificación en el país.

El mandatario se presentó en la sede de la JCE acompañado de la Primera Dama, donde le fue entregado el nuevo documento, diseñado bajo estándares tecnológicos avanzados y con altos niveles de seguridad, como parte de un proyecto de Estado orientado al fortalecimiento de la identidad nacional y la integridad democrática.

Durante la actividad, el presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, explicó que la nueva cédula incorpora materiales más duraderos, tecnología de grabado láser, un chip de seguridad y opciones de identidad digital, así como un esquema de vigencia escalonada según la edad de los ciudadanos.

Jáquez Liranzo detalló que el proceso de renovación se desarrollará de manera progresiva, tanto a nivel nacional como en el exterior, con el objetivo de garantizar transparencia, confiabilidad y eficiencia en el sistema de identificación de los dominicanos.

FUENTE: DE ULTIMO MINUTO

Deja tu comentario

Vidal Sepulveda Send an email Hace 48 minutos
15 Se lee en 1 minuto

Otros Artículos

Hermana de Rafael Féliz expresa respaldo tras su destitución como rector del ITLA

Hace 1 minuto

JCE presenta nueva cédula inteligente con chip, identidad digital y altos estándares de seguridad

Hace 45 minutos

Nueva cédula tendrá 3 diseños, incluyendo uno para extranjeros legales

Hace 47 minutos

Realizan Torneo de Ajedrez por el 213 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte

Hace 52 minutos
Botón volver arriba