Pro Consumidor redobla vigilancia para frenar posible especulación por impacto de guerra

El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) informó este jueves de que reforzó sus operativos de supervisión en todo el país con el objetivo de prevenir prácticas de especulación y acaparamiento en productos alimenticios, ante los efectos económicos derivados de la guerra en Oriente Miedo.

El director de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, quien explicó que la medida responde a las disposiciones adoptadas por el presidente Luis Abinader frente al impacto internacional del conflicto bélico, “que ya está generando presiones inflacionarias en muchos países.

«Estamos intensificando los operativos de inspección para impedir el acaparamiento y la especulación en productos de la canasta básica, especialmente en momentos en que factores exógenos podrían ser utilizados como excusa para distorsionar el mercado», señaló en un comunicado.

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El funcionario xhortó a la población a denunciar cualquier irregularidad que tenga que ver con aumento desproporcionado en los precios de los productos alimenticios o acaparamiento de estos en los establecimientos comerciales.

En un mensaje al país el pasado domingo, el presidente Luis Abinader dijo que, ante la guerra en el Oriente Medio, el país se ha planteado mantener «a toda costa» la estabilidad macroeconómica, destinar subsidios para los fertilizantes y mantener la inversión público como «motor» de crecimiento.

Abinader señaló que su Gobierno está preparado para las consecuencias económicas derivadas de la guerra en Irán, que han provocado el alza en los precios internacionales del petróleo y sus derivados.

«Y ante esta coyuntura, nos hemos planteado tres objetivos fundamentales que quiero compartir con ustedes: En primer lugar, mantener a toda costa la estabilidad macroeconómica, fiscal y social. Para ello, seguiremos protegiendo a los hogares más vulnerables, fortaleciendo los programas sociales y reasignando recursos desde partidas menos prioritarias. Ya hemos identificado cerca de 10,000 millones de pesos que podrán destinarse a estos fines sin aumentar el gasto total», comunicó.

Fuente: Panorama