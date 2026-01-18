RD lidera crecimiento económico en América Latina para 2026, según el Banco Mundial

La República Dominicana encabeza el ranking de crecimiento económico proyectado en América Latina para el año 2026, con una estimación del 4.5 % del Producto Interno Bruto (PIB) real, de acuerdo con el informe Perspectivas Económicas Mundiales publicado por el Banco Mundial.

El país supera a todas las economías de la región, colocándose por delante de naciones tradicionalmente competitivas como Panamá (4.1 %), Argentina (4.0 %), Paraguay (3.9 %), Guatemala (3.7 %) y Costa Rica (3.6 %).

Las cifras posicionan a la República Dominicana como el país con mayor dinamismo económico proyectado para 2026 en América Latina y el Caribe. Según el Banco Mundial, la economía dominicana superará también a Honduras (3.5 %), El Salvador y Nicaragua (3.0 % cada uno), así como a Colombia (2.6 %), Perú (2.5 %) y Chile, Uruguay, Brasil y Haití, todos con estimaciones de crecimiento de 2.0 %.

El informe detalla que México crecería solo un 1.3 %, mientras que Bolivia sería la única economía de la región con crecimiento negativo, con una proyección de -1.1 %, anticipando una contracción.

FMI respalda proyección con estimaciones similares

El optimismo del Banco Mundial coincide con las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), que también estima un crecimiento del 4.5 % para la República Dominicana en 2026. El organismo internacional prevé además que la inflación se mantendrá dentro del rango meta de 4 ±1 %, consolidando la estabilidad macroeconómica del país.

Ambas instituciones coinciden en que la República Dominicana continuará siendo un referente regional en desempeño económico, destacándose como una de las economías más resilientes, estables y atractivas para la inversión extranjera directa.

Un entorno favorable para la inversión internacional

La combinación de crecimiento sostenido, baja inflación y estabilidad política convierte al país en un destino estratégico para capitales internacionales, en especial en sectores como infraestructura, energía, turismo, manufactura y servicios tecnológicos.

Expertos coinciden en que este posicionamiento regional es resultado de políticas fiscales prudentes, inversión en infraestructura, estabilidad cambiaria y reformas estructurales implementadas en la última década.

