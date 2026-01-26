Realizan Torneo de Ajedrez por el 213 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte

Con el tradicional Movimiento de Honor, realizado por el médico cardiólogo doctor Manuel López Medrano, teniendo como oponente al Inmortal del Deporte Milcíades (Micho) Vòlquez, quedó formalmente, inaugurado el Torneo de Ajedrez por el 213 aniversario del Natalicio del Padre Fundador de la República Dominicana, Juan Pablo Duarte.

La actividad se celebró el sábado 24 de enero en las instalaciones del Liceo Salesiano Secundario Cristo Rey, con la participación de ajedrecistas provenientes de los distritos municipales Villa Central, El Cachón y Santa Bárbara, así como de los municipios Cabral y Pescadería, y de diversos barrios de Barahona.

Este evento forma parte de una serie de torneos que se desarrollan desde el sábado 24 de enero hasta el sábado 7 de febrero, como parte de la agenda conmemorativa del natalicio del patricio dominicano Juan Pablo Duarte.

El doctor López Medrano estuvo acompañado de su esposa, la doctora Carolina Montero, especialista en diabetología, quienes expresaron su satisfacción por respaldar iniciativas deportivas y educativas que fomentan los valores patrios y el desarrollo integral de la juventud.

El árbitro principal, Fernando Cuevas, explicó que la justa deportiva se disputa a un ritmo de 10 minutos más 5 segundos de incremento, a cinco rondas, bajo el sistema suizo, y que fue organizada en dos categorías: “Los Generales”, integrada por jugadores con mayor experiencia competitiva, y “Los Sargentos”, conformada por ajedrecistas iniciantes o con poca experiencia en el deporte ciencia.

Como parte de esta misma serie de eventos, este domingo 25 de enero dio inicio el Torneo Juvenil Absoluto, dirigido a jugadores de 20 años o menos, donde participan jóvenes promesas del ajedrez barahonero, quienes disputan cinco partidas a ritmo clásico de 45 minutos más 30 segundos de incremento.

De su lado, el presidente de la Asociación de Ajedrez de Barahona, Modesto Peña, resaltó que la institución tiene como misión histórica conmemorar y celebrar las fechas natalicias de los Padres de la Patria, así como otras fechas patrias, labor que vienen realizando desde hace varias décadas.

Peña agradeció al doctor López Medrano por el patrocinio del torneo en honor al 213 aniversario del Natalicio del Padre Fundador de la República Dominicana, Juan Pablo Duarte, así como el respaldo técnico de los licenciados Willy González y Braulio Ramírez, presidente y director ejecutivo, respectivamente, de la Federación Dominicana de Ajedrez (FDA).

Asimismo, la licenciada Omayra Mañán, presidenta del Centro Duartiano de Barahona, exhortó a los ajedrecistas a difundir y practicar los ideales de Juan Pablo Duarte en todo momento. Como parte de su aporte, entregó libros y banderas que serán otorgados a los ganadores del torneo.

Entre los presentes estuvieron los profesores de Educación Física Alcides Peña, José Antonio Piñeyro y Wander Féliz, así como el miembro fundador de la Asociación de Ajedrez de Barahona (AAB), Julio Piña.

