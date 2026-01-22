República Dominicana, necesita un estadio de baseball moderno a la altura de los de grandes ligas.

La República Dominicana no solo ama el béisbol: lo produce, lo exporta y lo vive como parte esencial de su identidad nacional. Ningún otro país fuera de los Estados Unidos aporta tantos jugadores al béisbol de Grandes Ligas como la República Dominicana. Año tras año, las cifras lo confirman con contundencia: entre 90 y 100 peloteros dominicanos forman parte de los rosters principales de la MLB, consolidando al país como líder indiscutible en representación internacional.

Para la temporada 2025, los datos oficiales reportan 100 jugadores dominicanos activos en Grandes Ligas, de los cuales 89 iniciaron la temporada con puestos asegurados en los rosters de Opening Day. A esto se suma un dato aún más revelador del alcance de nuestro talento: más de 200 peloteros dominicanos participaron en los entrenamientos primaverales, ya sea en los rosters de 40 hombres o como invitados. Estas cifras no solo reflejan volumen; reflejan calidad, consistencia y supremacía deportiva.

Sin embargo, existe una contradicción que el país ya no puede seguir ignorando: somos una potencia beisbolera global, pero carecemos de una infraestructura deportiva acorde con ese estatus.

Nuestro emblemático Estadio Quisqueya, inaugurado en 1955, cumplió un rol histórico invaluable durante siete décadas. Fue escenario de glorias deportivas, de memorias colectivas y de la consolidación de la Liga Invernal Dominicana como una de las más respetadas del Caribe. Pero la historia, por honorable que sea, no detiene el paso del tiempo. Hoy, tras 70 años de uso continuo, el estadio evidencia un deterioro estructural significativo, con deficiencias en accesibilidad, áreas comunes, circulación interna y servicios esenciales que afectan tanto a los fanáticos como a jugadores, técnicos y personal de apoyo.

La realidad es clara: el Estadio Quisqueya ya cumplió su ciclo histórico, el deporte profesional y el entretenimiento global han evolucionado. Hoy, un estadio moderno no se define únicamente por el terreno de juego o la cantidad de asientos. La infraestructura deportiva contemporánea se concibe como una experiencia integral, donde cada detalle cuenta: desde el acceso, el transporte y la seguridad, hasta la conectividad, la visibilidad, la hospitalidad, las áreas comerciales y los espacios familiares. El visitante ya no solo “va a ver un partido”; vive un recorrido completo, un “journey” que comienza antes de llegar y continúa incluso después de salir del estadio.

En ese sentido, la experiencia del espectador en el Estadio Quisqueya ya no responde a los estándares mínimos que hoy exige el deporte profesional y el entretenimiento internacional. Muchas familias enfrentan dificultades para asistir cómodamente a los juegos: espacios poco amigables para niños y adultos mayores, servicios insuficientes, problemas de visibilidad y condiciones generales que desincentivan la asistencia. Y esto resulta especialmente preocupante si se considera que el béisbol es, por excelencia, un espectáculo familiar, una tradición que se transmite de generación en generación.

Frente a esta realidad, la República Dominicana se encuentra ante una oportunidad histórica: convertirse en la gran potencia del turismo deportivo en América Latina. El potencial está ahí. Visión, talento y mercado no faltan. Incluso figuras emblemáticas del béisbol dominicano han presentado al Estado propuestas concretas para la construcción de un mega estadio moderno, capaz de competir con cualquier escenario de Grandes Ligas y de albergar partidos de pretemporada e incluso de temporada regular en territorio dominicano.

Conscientes de esta coyuntura estratégica, el presidente de la República, mediante el Decreto núm. 306-25 de fecha 6 de junio de 2025, creó una comisión consultiva encargada de evaluar la viabilidad de construir, en terrenos propiedad del Estado ubicados en el sector Ensanche La Fe, un moderno estadio de béisbol que cumpla con todos los requerimientos técnicos, de seguridad y operatividad exigidos por las Grandes Ligas. Esta decisión no es improvisada: es una señal clara de que el país empieza a comprender que la infraestructura deportiva también es política de desarrollo.

La ausencia de un estadio moderno no solo limita la experiencia local; impide al país competir por eventos internacionales de alto impacto. Series internacionales, torneos regionales, conciertos masivos, espectáculos artísticos y eventos hemisféricos simplemente no llegan. Cada evento que no se realiza en suelo dominicano representa ingresos que se pierden, empleos temporales que no se generan y visibilidad internacional desaprovechada.

Por el contrario, un estadio de clase mundial permitiría activar de manera sostenida el turismo de entretenimiento, diversificar la oferta turística más allá del sol y playa, y extender la estadía de visitantes internacionales. Los efectos multiplicadores serían inmediatos: hotelería, transporte, gastronomía, comercio y servicios se beneficiarían de manera directa e indirecta, generando encadenamientos económicos positivos y empleo.

Además, una nueva infraestructura elevaría significativamente el nivel de la Liga Invernal Dominicana, fortalecería la marca país y atraerían no solo a más fanáticos locales, sino también a público internacional. Sería, igualmente, un acto de justicia con nuestros jugadores y equipos, quienes merecen competir y entrenar en instalaciones que les garanticen seguridad, comodidad y condiciones profesionales acordes con su talento.

En síntesis, la República Dominicana no necesita soluciones temporales ni parches continuos. Necesita una decisión estratégica. El país merece una infraestructura deportiva a la altura de su historia beisbolera, de su presente económico y de su proyección futura. Pensar en un nuevo estadio no es un lujo ni un capricho: es una inversión en desarrollo, identidad, competitividad y dignidad nacional. La República Dominicana ya ocupa un lugar privilegiado en el béisbol mundial.

Ahora le corresponde construir el escenario que esté a la altura de ese lugar.