Spin-off de Game of Thrones sobre Jon Snow está retrasado y quizás no salga

A mediados de 2022, se anunció que la exitosa serie Game of Thrones tendría una secuela enfocada en Jon Snow, personaje interpretado por el actor Kit Harrington que se volvió uno de los más importantes a lo largo de las ocho temporadas que duró la serie.

Esta nueva historia se desarrollaría “Más allá del muro”, aquel misterioso lugar fuera de Westeros lleno de criaturas increíbles de las que se supo muy poco dentro de la serie original, por lo que los fanáticos se encontraban muy emocionados por el desarrollo de esta producción.

El mismo George R.R. Martin, creador del universo de Game of Thrones y la actriz Emilia Clark confirmaron que esta serie ya se encontraba en sus primeras fases de producción, sin embargo, nuevas declaraciones del equipo de HBO sugerirían que el personaje de Jon Snow podría no volver a la pantalla chica.

Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva y directora de series dramáticas de HBO, brindó una entrevista con el medio Deadline para hablar del futuro de la cadena mientras varios proyectos de Hollywood se encuentran pausados e incluso en riesgo de ser cancelados por la huelga de guionistas. Por supuesto, una de las franquicias más importantes que HBO tiene bajo su ala es Game of Thrones, y aunque varias de sus series ya se encuentran trabajándose, puede que no todas lleguen a la televisión, tal es el caso de la historia enfocada en Jon Snow.

“Estamos trabajando a fondo con los guionistas para ponerlo en forma para una posible luz verde, pero en este momento, no, no hay determinación sobre si se puede ir hasta el final”.

Hay tres proyectos de Game Of Thrones que, según, George R.R. Martin, se encuentran en desarrollo de manera oficial: El Caballero de los Siete Reinos: La noche del seto (enfocado en los personajes de Ser Duncan el Alto y su joven escudero Aegon Targaryen) The Sea Snake (la historia de Corlys Velaryon), Jon Snow y por supuesto, la segunda temporada de La casa del dragón, y aunque también ha confesado que ha trabajado con los guionistas para desarrollar estas series, el mismo Martin dijo en su blog que no sabe cuantas de estas historias podrán pasar todas sus pruebas y llegar a la TV.

Hasta el momento, el spin-off que tiene más probabilidades de salir a la luz es el de Un caballero de los Siete Reinos, mismo del que Francesca Orsi considera que podría ser viable crear alrededor de tres temporadas dado que no necesita tantos efectos especiales como la misma Casa del Dragón.

Fuente: El Nuevo Diario