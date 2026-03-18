Tras eliminar críticas por libertad de Pumarol, primera dama retoma el tema y dice cree en “justicia independiente”

La primera dama de la República, Raquel Arbaje, protagonizó este martes un notable giro en su postura pública respecto al caso de Jean Andrés Pumarol Fernández, luego de que un fallo judicial lo exonerara de responsabilidad penal por el trágico ataque en el Ensanche Naco. Tras haber publicado inicialmente un mensaje cargado de indignación y dolor, Arbaje optó por eliminar dicha entrada y sustituirla por un pronunciamiento con un tono institucionalmente más cauteloso.

En su nueva publicación, la primera dama enfatizó su respeto por la separación de poderes, aunque subrayó la necesidad de equidad en el sistema. “Creemos en una justicia independiente, pero justa para todos y cuando lo digo es sin excepciones en todos los casos…”, manifestó a través de sus redes sociales. Este cambio de narrativa se produce en un momento de alta sensibilidad social, tras conocerse que el tribunal dictó un auto de no ha lugar basándose en la salud mental del imputado, a pesar de los informes contradictorios del Inacif.

El mensaje original de Arbaje, que permaneció visible solo por unos minutos, cuestionaba de manera frontal la decisión del magistrado Deivi Timoteo Peguero y hacía alusión directa al fallecimiento de la señora Yolanda Handal Abugabir. La conexión de la primera dama con el caso no es solo institucional, sino que se ha visto vinculada a través de la cuenta de Instagram de Nancy Handal de Mejía, hermana de la víctima, evidenciando la cercanía del entorno presidencial con la consternación de la familia afectada.

Finalmente, Arbaje dejó abierta la puerta a la expectativa pública sobre otros procesos de alto perfil, señalando: “…y ya sé cuál otro van a decirme y también espero una sentencia justa para ese gran caso”. Con estas declaraciones, la primera dama busca equilibrar la balanza entre su sensibilidad personal ante actos de violencia y el respeto a la independencia del Poder Judicial, en medio de un clima de creciente escrutinio ciudadano sobre la efectividad de las sentencias en casos de extrema violencia.