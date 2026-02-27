Tres meses de prisión preventiva contra médico acusado de abuso sexual en Las Guáranas

El Tribunal de Atención Permanente del Distrito Judicial de Duarte impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra el doctor Wilber Polanco Sanz, acusado de abusar sexualmente de una paciente en su consultorio, en un hecho ocurrido en el municipio de Las Guáranas, provincia Duarte.

La medida deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle, en esta localidad.

De acuerdo con el Ministerio Público, durante la audiencia fueron presentadas pruebas que sustentan la acusación, entre ellas evaluaciones ginecológicas y testimonios de otras personas. “Estamos haciendo nuestra función. Lo único que hicimos fue un pedimento legal y el juez acogió la solicitud de prisión preventiva por tres meses, la cual será revisada en su momento”, expresó Arturo Velázquez representantes del órgano acusador.

Mientras tanto, allegados al imputado manifestaron su desacuerdo con la decisión judicial, asegurando que el profesional de la medicina es inocente. “Consideramos que es una defección de la justicia aquí en San Francisco de Macorís. Para nosotros, la gente de Castillo, el doctor Polanco sigue siendo inocente y eso lo vamos a defender hasta las últimas consecuencias”, declaró Reimy Torrez uno de sus defensores.

Asimismo, negaron versiones que han circulado en torno al caso y sostuvieron que se trata de un supuesto «plan» para perjudicar al galeno, insistiendo en que su inocencia quedará demostrada durante el proceso judicial.

El caso continuará su curso en los tribunales, mientras el imputado permanece bajo prisión preventiva en espera de que se profundicen las investigaciones.

