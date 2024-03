TSE se niega nueva vez a fallar caso de candidatura de Ramfis

Send an email

Santo Domingo.- El Tribunal Superior Electoral se negó una vez más a fallar el caso de la candidatura de Ramfis Domínguez-Trujillo, acogiendo lo que el líder político catalogó como una maniobrada solicitud de inadmisibilidad de la Junta Central Electoral, que, según él, se valió de tecnicismos para despistar a los magistrados y provocar su desatinada decisión.

“¿Quién puede entender este absurdo fallo? El TSE acoge la petición de inadmisibilidad del abogado de la Junta Central Electoral, porque según ellos, estos tenían que revisar mi caso de nuevo. La JCE de manera irresponsable simplemente no lo hace, y volvemos al TSE por instrucciones de los mismos magistrados, y estos vuelven a declarar el caso inadmisible. Es un jueguito que tienen conmigo, pero pronto se les va a acabar” puntualizó Ramfis.

A su vez, el jefe del equipo de abogados del líder político, Trajano Vidal Potentini, fue claro al destacar la inacción del TSE al declarar la inadmisibilidad del caso, cuando según él, fueron estos los que le ordenaron acudir nueva vez a la Junta Central Electoral en su fallo anterior, y luego por medio un proceso contencioso, el someter una acción de impugnación a la decisión de la Junta Central Electoral frente al solicitado proceso de reconsideración que fue depositado hace varias semanas en el órgano electoral.

“El TSE, con esta decisión lo que viene es a reiterar la discriminación sostenida y peor aún, dejando todavía en un limbo sin el debido reconocimiento a los derechos de Ramfis. Lo que hace es declarar inadmisible por tecnicismos del plazo al que ellos mismos nos condujeron, haciendo el TSE como Poncio Pilato, lavándose las manos, pero alimentando la afectación continua y permanente de la conculcación de sus derechos fundamentales,” señaló el destacado jurista.

Al ser cuestionado de cómo le afectaría este inesperado fallo del TSE, el presidente del Partido Esperanza Democrática fue enfático en destacar que la decisión del partido en presentar el binomio Roque El Cobrador / Fadul como sus candidatos a las presidencia y vicepresidencia para las elecciones del 2024, era definitiva. Manifestó sentirse sumamente contento por llevar a estos candidatos que, según su apreciación, representan perfectamente los valores de su agrupación política.

“Yo le expresé a los magistrados del tribunal que su decisión no iba a trascender en estas elecciones, pues mi disposición de llevar a Roque El Cobrador como el candidato del PED es categórica, no hay marcha atrás, y yo me siento feliz, pues llevamos dos toletes de candidatos que representan íntegramente los ideales y preceptos del PED. Con este binomio, estoy seguro de que lograremos una verdadera transformación de la República Dominicana,” precisó.

Sin embargo, Ramfis Domínguez-Trujillo dejó claro que, según su valoración, esta decisión del tribunal también obedece a una línea política que le impusieron desde la Primera Magistratura, precisando que la independencia jurídica no existe en la República Dominicana, tal y como viene denunciando.

“Y cómo nos vamos a creer que el presidente nada tuvo que ver en esta decisión. Es un juego de tiempo, pues ellos pretendían dejar al partido sin Ramfis, y ahora resulta que me multiplicaron por tres con este trío dinámico que hemos logrado. Roque El Cobrador está subiendo como la espuma en todas las encuestas y apenas estamos iniciando la campaña de verdad. Nosotros garantizamos como mínimo una segunda vuelta, y si ellos ven que le podemos convenir, querrán utilizar la certificación de mi candidatura como una herramienta de negociación; así funciona la política aquí,” enfatizó.

El presidente del PED, aclaró que este proceso político para él ha sido un aprendizaje desde su incursión en el 2012, afirmando que entiende perfectamente bien el miedo que le tienen a su candidatura, porque según él, ha demostrado su compromiso de enfrentar a los políticos de siempre. No obstante, ratificó su decisión de batallar hasta el final, destacando que él no piensa cansarse, sin importar las dificultades que tenga que soportar.

“Ya demostramos con pruebas que cumplimos con todo lo que exige la Constitución para ser candidato, pero esta discriminación y los ataques a mi persona jamás van a cesar, eso lo entiendo. Yo llegué para quedarme, para aportar a la transformación absoluta del país, y para enfrentar la corrupción y todos los males que nos afligen. Yo no soy víctima del sistema, yo vine a adecentar la política y a restaurar el país; en ese recorrido se hacen muchos enemigos, pero al final de la historia, ganamos los buenos,” finalizó.

Fuente: El Dia